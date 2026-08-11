Vlahovic torna da Italiano: accordo trovato con il Besiktas. Ecco cosa manca per l'annuncio ufficiale
Dusan Vlahovic è pronto a riabbracciare Vincenzo Italiano e a trasferirsi al Besiktas. Il centravanti serbo ha accettato la proposta del club turco e lascerà ufficialmente il campionato italiano. Il 30 giugno scorso è scaduto ufficialmente il contratto che lo legava alla Juventus: Vlahovic ha accettato la proposta del Besiktas e diventerà il nuovo attaccante dei turchi.
Vlahovic, i numeri con Italiano in panchina
Nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche di rito, prima di firmare il nuovo contratto e mettersi a disposizione di Vincenzo Italiano. Il tecnico lo aveva allenato per sei mesi alla Fiorentina nella stagione 2021-22, prima del trasferimento a gennaio alla Juventus. Vlahovic aveva messo a referto uno score eccezionale, segnando 20 gol in 24 gare (17 in campionato e 3 in Coppa Italia).
Vlahovic, l'esperienza in Serie A
Vlahovic saluta il campionato italiano dopo otto stagioni. La Fiorentina lo acquistò dal Partizan Belgrado nell'estate del 2018: nei tre anni e mezzo a Firenze ha collezionato 49 gol in 108 presenze. A gennaio del 2022 il passaggio alla Juventus: con i bianconeri Vlahovic ha segnato 68 gol in 168 gare, portando a casa una Coppa Italia.
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