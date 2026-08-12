Calciomercato diretta: Inter, pressing per Spence, Roma ai dettagli per Mora. Lazio su Frattesi LIVE

Il calciomercato è sempre più nel vivo. Tra acquisti, cessioni e le operazioni in via di definizione, prosegue il lavoro dei direttori sportivi in Italia e all'estero in queste ultime settimane di campagna trasferimenti. Tantissime le trattative calde, da seguire nel corso di tutta la giornata: l' Inter è in pressing per Spence . Vicina l'intesa tra la Roma e il Porto per Rodrigo Mora. Ufficiale Molina. La Lazio su Frattesi. Segui le ultime sul CorriereDelloSport.it : aggiornamenti in tempo reale.

15:36

Napoli, cosa manca per il rinnovo di Anguissa

È ripartita la trattativa per il rinnovo di contratto di Frank Zambo Anguissa con il Napoli. Ripresi in modo serio i contatti e i dialoghi che si erano interrotti a novembre dopo l’infortunio del centrocampista in nazionale. In quel periodo era concreta la possibilità di un nuovo prolungamento per Frank, poi tutto sospeso per lo stop con priorità al campo e al recupero. E ora, con l’arrivo di Allegri e la fiducia rinnovata dal club al giocatore con il pieno supporto del nuovo allenatore, il Napoli dialoga con il suo entourage per l’accordo. L’arrivo in ritiro a Castel di Sangro nei giorni scorsi del suo storico agente, Maxime Nana, e del manager italiano, Giovanni Branchini, indizi chiari della volontà di procedere per arrivare alla fumata bianca. Che non è lontana, anzi. C’è distanza sull’aspetto economico, al momento. Sull’adeguamento dell’ingaggio con piccolo ritocco verso l’alto. Ballano 500mila euro tra domanda e offerta e i colloqui proseguono per trovare un’intesa. Il nuovo accordo sarà triennale. Anguissa può rinnovare fino al 2030. Quando avrà 34 anni. Al momento il suo contratto scade nel 2027 con il club che lo ha appena prolungato di un altro anno facendo valere l’opzione unilaterale. Il Napoli intende blindarlo, adesso, e anche il giocatore ha ormai da tempo aperto a questa possibilità.

15:22

Roma, il mercato scatena le ironie social

Il mercato giallorosso non lascia indifferenti i tifosi giallorossi che si divertono a commentare così l'estate incandescente del ds.

15:08

Inter, non solo Spence: si pensa anche a Fofana del Lione

I nerazzurri spingono per ottenere il sì del Tottenham per l'erede di Dumfries, diventato la priorietà di Chivu. La chiave è la cessione di Frattesi alla Lazio. Per la fascia sinistra interessa Malick Fofana (classe 2005) dell'Olympique Lione, complice l'interessamento della Roma per Luis Henrique.

14:56

Empoli, Guarino vola in Turchia

L'annuncio ufficiale del Samsunspor, che ha accolto così il difensore arrivato dall'Empoli: "Il nostro club ha firmato un contratto di 5 anni con il calciatore italiano Gabriele Guarino. Che tu possa raggiungere tanti successi sotto lo stemma con Atatürk, Gabriele!".

14:46

Piccoli verso il Bologna, i dettagli dell'operazione

Affare da 18 milioni di euro tra Bologna e Fiorentina per il trasferimento in rossoblù di Roberto Piccoli: al club viola dovrebbe essere destinata anche una percentuale sull'eventuale futura rivendita pari al 10%.

14:42

Frattesi alla Lazio, affare in chiusura

Lazio e Inter hanno raggiunto un'intesa per il trasferimento in biancoceleste di Davide Frattesi. Accordo trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, che scatterà al raggiungimento del dodicesimo posto in classifica della Lazio, più una percentuale sull'eventuale futura rivendita del calciatore pari al 15-20%.

14:30

Frosinone, ecco lo svincolato Grillitsch

"Frosinone Calcio - si legge nella nota ufficiale del club ciociaro - comunica di essersi assicurato le prestazioni sportive del calciatore Florian Grillitsch. Il centrocampista, classe 1995, vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2027 con opzione a favore della società per il rinnovo contrattuale".

14:17

Como, Posch torna al Mainz a titolo definitivo

L'ex Bologna Posch lascia il Como e torna al Mainz a titolo definitivo: "Stefan Posch, che ha trascorso la seconda metà della scorsa stagione in prestito dal club italiano di Serie A Como 1907, continuerà a giocare per il 1. FSV Magonza 05. Il difensore centrale ventinovenne e internazionale austriaco si è ora unito al club con un contratto permanente. Posch è stato utilizzato come difensore centrale nella seconda metà della scorsa stagione, ma può anche giocare sulle fasce. Entrambi i club hanno concordato di non divulgare i dettagli del trasferimento".

14:05

Napoli, in arrivo Favasuli

L’arrivo del suo agente Mario Giuffredi in ritiro a Castel di Sangro ha accelerato l’affare tra i club: sarà lui il terzino destro che completerà la coppia con Di Lorenzo. TUTTI I DETTAGLI DELL'AFFARE FAVASULI

13:52

Roma e Porto, ancora non c'è accordo per Rodrigo Mora. Si tratta a oltranza

Va avanti la trattativa che vede protagoniste le società di Roma e Porto. Secondo quanto riportato da O JOGO, l'operazione sarebbe attualmente in stand-by, visto il mancato accordo tra i club: i lusitani avevano proposto un prestito oneroso di dieci milioni di euro, comprensivo di un'opzione di acquisto, con possibilità di trasformarsi in obbligo, dal valore di 40 milioni di euro, più bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi e una percentuale sull'eventuale futura rivendita. L'ingaggio sarebbe interamente a carico dei giallorossi.

13:51

Sarri tenta Romagnoli

Atalanta sul centrale della Lazio, ma non solo. Frattesi è un’opzione per il centrocampo, Pinamonti si può: ipotesi prestito. Lucca resta solo un’opportunità di fine mercato con il Napoli. SARRI TENTA ROMAGNOLI

13:37

Lazio, niente Ivanovic. E la frecciata del Lens è virale

I giallorossi presentano il centravanti, cercato anche da Gattuso: il video social e i riferimenti ai biancocelesti, che non hanno potuto garantire al giocatore la partecipazione ad una competizione europea. LA FRECCIATA DEL LENS ALLA LAZIO

13:24

Juve-Suzuki, rush finale: dialoghi fitti Torino-Parigi, oggi vertice con l’agente

Accordo chiuso tra Parma e francesi. Club bianconero al lavoro per prestito secco e definizione entro domani. La mattinata di ieri è andata come doveva ed era chiaro da un paio di giorni: già fatto e nel cassetto, l’accordo tra Parma e Psg sulla base di 35 milioni per Zion Suzuki è stato annunciato. LA JUVE SPINGE PER SUZUKI

13:11

Molina, le foto del primo giorno alla Roma. E spunta la "protezione" di Sebino Nela

Le immagini delle visite e della firma dell'argentino. Al Campus Biomedico, vicino al lettino, anche una foto speciale.

13:02

Manchester City, ufficiale l'acquisto di Rulli: sarà il vice Donnarumma

I Citizens hanno annunciato sui loro canali ufficiali l'arrivo di Geronimo Rulli, estremo difensore che andrà a completare la batteria dei portieri guidata da Gigio Donnarumma: "Siamo lieti di confermare l'ingaggio di Gerónimo Rulli, subordinato all'ottenimento del nulla osta internazionale", si legge sull'account X ufficiale del Manchester City.

12:50

Ascoli, ufficiale l'acquisto di Gattoni

Nuovo rinforzo per l'Ascoli in Serie B. Il comunicato del club: "Ascoli Calcio 1898 FC comunica l’acquisizione a titolo definitivo da Sevilla FC del difensore argentino Federico Agustín Gattoni, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per un’ulteriore stagione. Il Club di Corso Vittorio Emanuele accoglie con entusiasmo un altro argentino nella propria rosa, dopo il capitano Marcos Curado, e rivolge il più caloroso benvenuto a Federico Gattoni, che vestirà la maglia numero 32".

12:36

Vlahovic al Besiktas e Lukaku al Fenerbahce, bomber d’Italia a Istanbul

Vlahovic andrà da Italiano al Besiktas, l'uomo che lo ha valorizzato più d'ogni altro per sei mesi splendidi alla Fiorentina - 20 gol in 24 partite - prima di scegliere la Juve a gennaio: lo salutò sul più bello per una Signora bianconera e lo ritroverà in un'altra bianconera. Incredibile ma Vincenzo. Lukaku, invece, lascia il Napoli per trasferirsi al Fener: sono due affari fatti, si attendono soltanto gli annunci ufficiali per entrambi. LEGGI QUI

12:22

Pellegrino dice sì alla Fiorentina

Tra la Fiorentina e Pellegrino c'è già l’accordo e ora, cosa non secondaria, serve quello con il Parma che viceversa ancora non c’è. La Fiorentina vuole che la trattativa si concretizzi con il sì del club ducale al prestito oneroso e obbligo di riscatto a determinate, facili condizioni per una cifra complessiva poco oltre i venti milioni. Che cosa manca? La resistenza del Parma è sulla formula (preferita a titolo definitivo) e sulla valutazione totale dell’attaccante che in Emilia vorrebbero toccasse almeno i venticinque milioni. LEGGI QUI

12:09

Tavares, son dolori di mercato

Le difficoltà riscontrate per le trattative in entrata costringono la Lazio a ragionare sui sacrificabili. Tavares fa parte della lista, il recente stop ha accentuato il desiderio di una sua cessione. Si parte da una valutazione alta, circa 20 milioni di euro. Il 40% della cifra andrà riconosciuto all’Arsenal, gli accordi sottoscritti nell’estate del 2024 spingono la Lazio a non concedere uno sconto elevato per il suo cartellino. Non è ancora arrivata un’offerta in grado di accontentare le parti in causa, in primis la dirigenza biancoceleste. Gattuso lo aspetta a Formello, a prescindere pretende un segnale. LEGGI QUI

11:55

Frattesi apre alla Lazio

Davide Frattesi apre alla Lazio. Previsti nuovi contatti nelle prossime ore tra la dirigenza biancoceleste e l'Inter. Le parti starebbero lavorando sulla base di un prestito oneroso con diritto che diventa obbligatorio solo a determinate condizioni.

11:42

Molina, a Roma con la voglia di puntare a qualcosa di importante

L’obiettivo per Molina è chiaro: dopo aver vinto un Mondiale e due coppe America con l’Argentina, con cui è ad ora vice campione del Mondo, Molina vuole vincere il primo trofeo della sua carriera con un club. A 28 anni ha scelto in base alle prospettive presenti e, soprattutto, future. La Champions, uno stadio che adora anche se ci ha giocato solo durante il Covid, la voglia di puntare a qualcosa di importante: tutti aspetti che lo hanno convinto a dire sì alla Roma. LEGGI QUI

11:32

Lazio su Frattesi: l'Inter vuole 25 milioni, ma last minute in prestito...

Oltre all'opzione Premier League, su Frattesi c’è anche un interesse della Lazio, che però non può accontentare le richieste dei nerazzurri che vorrebbero sfoltire e monetizzare. Un prestito, anche last minute, sarebbe possibile solo con un obbligo di riscatto e una elevata percentuale sulla futura rivendita. LEGGI QUI

11:21

Roma-Mora, la lunga notte di trattative

Rodrigo Mora, 19 anni, è il giocatore che la Roma vuole portare a Trigoria nelle prossime ore. Anzi, fosse per lui il portoghese già lavorerebbe con i compagni. Vanno solo limati gli ultimi dettagli con il Porto. Dell’affare si sta occupando Jorge Mendes in persona, d’accordo con i club e anche con la famiglia del ragazzo che, in questa storia, non ha un ruolo marginale. LEGGI QUI

11:19

Milan, offerta del Porto per Gimenez

Trattativa in corso tra Milan e Porto per la cessione di Santiago Gimenez. I rossoneri stanno lavorando per collocare la punta messicana in Portogallo, e attraverso agenti e intermediari si sta studiando la formula migliore. Il Porto ha avanzato l’idea di un prestito con diritto di riscatto ad una ventina di milioni di euro, mentre il Diavolo vorrebbe inserire un obbligo a determinate condizioni. LEGGI QUI

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