Calciomercato diretta oggi, la Roma su Rodrigo Mora, Juve su Suzuki LIVE

Il calciomercato è entrato nel vivo. Tra acquisti, cessioni e operazioni in via di definizione, prosegue il lavoro dei direttori sportivi in Italia e all'estero. Tantissime le trattative calde, che sono proseguite nel corso di tutta la giornata: prosegue la trattativa della Roma per Rodrigo Mora del Porto , Juve in chiusura per Suzuki e tanto altro ancora: segui la diretta della giornata su CorrieredelloSport.it con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

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Juve scatenata: Suzuki in chiusura

La Juve ieri ha continuato a lavorare sapendo che la giornata era particolare, con il quartiere generale del Psg spostato a Salisburgo per la Supercoppa Europea contro l’Aston Villa. Ieri però è stata una giornata utile per continuare a parlare con il manager di Suzuki e a tessere il finale della trattativa. Con il Psg l’obiettivo sarebbe quello di chiudere tutto oggi, se però non ci saranno i tempi, massimo domani. La Juventus nell’operazione Suzuki lavora al prestito secco e a una collaborazione con Parigi che possa svilupparsi su più piani, da una valorizzazione (va studiato secondo quali parametri) al concorso nello stipendio del giapponese. Oggi sarà la giornata cruciale per questa operazione.