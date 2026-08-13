Vlahovic è del Besiktas, l'addio alla Juve con messaggio sui social: "Ho cercato di dare tutto me stesso"

Dopo settimane di incertezza e trattative, ora è ufficiale: Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore del Besiktas. Il mancato rinnovo con la Juventus ha portato l'attaccante ad accettare l'offerta dei turchi. Ieri notte l'arrivo a Istanbul del giocatore accolto da centinaia di tifosi esaltati per la sua firma. L'attaccante serbo ha firmato un contratto triennale con il Besiktas da 7,5 milioni di euro a stagione. Poco dopo il comunicato ufficiale del club turco, l'attaccante serbo ha pubblicato la sua lettera d'addio alla Juventus: "Ci sono momenti in cui trovare le parole giuste è difficile. E questo è uno di quelli. Quando sono arrivato a Torino avevo un sogno enorme, tanta voglia di dimostrare chi ero e l’orgoglio di indossare una maglia che porta con sé una storia incredibile", scrive sul suo profilo Instagram. "Il mio percorso con la Juventus si conclude. Sono stati anni intensi. Anni di vittorie, di gol, di gioie immense, ma anche di momenti difficili. Ma ho sempre cercato di dare tutto me stesso, ogni volta che sono entrato in campo. Perché indossare questa maglia significa portare sulle spalle la storia del calcio italiano e di questo ne sarò sempre grato".