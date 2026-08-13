Vlahovic è del Besiktas, l'addio alla Juve con messaggio sui social: "Ho cercato di dare tutto me stesso"
Dopo settimane di incertezza e trattative, ora è ufficiale: Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore del Besiktas. Il mancato rinnovo con la Juventus ha portato l'attaccante ad accettare l'offerta dei turchi. Ieri notte l'arrivo a Istanbul del giocatore accolto da centinaia di tifosi esaltati per la sua firma. L'attaccante serbo ha firmato un contratto triennale con il Besiktas da 7,5 milioni di euro a stagione. Poco dopo il comunicato ufficiale del club turco, l'attaccante serbo ha pubblicato la sua lettera d'addio alla Juventus: "Ci sono momenti in cui trovare le parole giuste è difficile. E questo è uno di quelli. Quando sono arrivato a Torino avevo un sogno enorme, tanta voglia di dimostrare chi ero e l’orgoglio di indossare una maglia che porta con sé una storia incredibile", scrive sul suo profilo Instagram. "Il mio percorso con la Juventus si conclude. Sono stati anni intensi. Anni di vittorie, di gol, di gioie immense, ma anche di momenti difficili. Ma ho sempre cercato di dare tutto me stesso, ogni volta che sono entrato in campo. Perché indossare questa maglia significa portare sulle spalle la storia del calcio italiano e di questo ne sarò sempre grato".
Vlahovic saluta: "La Juve sarà per sempre parte della mia storia"
La lettera di Vlahovic prosegue ringraziando tutto l'ambiente e i presidenti: "Voglio ringraziare la Juventus, ad Andrea Angelli, Jonh Elkann e tutta la famiglia, tutte le persone che lavorano ogni giorno dietro le quinte, i miei allenatori e soprattutto i miei compagni. Abbiamo condiviso molto più di novanta minuti su un campo da calcio. Alcuni momenti resteranno con me per tutta la vita. Grazie a Torino, una città che mi ha accolto e che per me è diventata casa. Qui sono cresciuto, non soltanto come calciatore, ma soprattutto come uomo". Nonostante un rapporto burrascoso negli anni, non mancano i ringraziamenti ai tifosi: "E poi grazie a voi, tifosi juventini. Ogni coro, ogni bambino con la mia maglia, ogni esultanza sotto la curva, ogni abbraccio dopo un gol: sono immagini che porterò con me ovunque andrò. Nel calcio le strade cambiano, ma quello che abbiamo vissuto non si cancella. Lascio Torino con tanti ricordi, con gratitudine e con la consapevolezza di aver lasciato qui una parte di me. Sono arrivato con il desiderio di diventare parte della storia della Juventus. Vado via sapendo che la Juventus sarà per sempre parte della mia. Grazie, Juve. Grazie, Torino. Grazie a tutti voi. Fino alla fine".
Vlahovic al Besiktas, il comunicato
Questo il comunicato del Besiktas sull'arrivo di Vlahovic: "Beşiktaş Football Inc. ha annunciato alla Piattaforma di Divulgazione Pubblica (KAP) di aver raggiunto un accordo per il trasferimento del calciatore professionista Dusan Vlahovic. Il comunicato inviato alla Piattaforma di Divulgazione Pubblica da Beşiktaş Football Investments Industry and Trade Inc. recita quanto segue: 'Per quanto riguarda il trasferimento del calciatore professionista Dusan Vlahovic, è stato firmato un contratto triennale con il giocatore, valido dalla stagione 2026-2027 fino alla fine della stagione 2028-2029. Al giocatore verrà corrisposto un compenso garantito di 7.500.000 euro per ogni stagione calcistica'".
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