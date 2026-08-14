Calciomercato diretta: Mora-Roma, ora o mai più. Napoli in pressing per Gabriel Jesus. Lucumi-Juve, ci siamo LIVE

Il calciomercato prosegue a ritmo spedito con l'approssimarsi della chiusura della finestra estiva, prevista per il prossimo primo settembre. Tra acquisti, cessioni e operazioni in via di definizione, anche oggi, venerdì 14 agosto, prosegue il lavoro dei direttori sportivi in Italia e all'estero. Tantissime le trattative calde. Mora-Roma, ora o mai più. Napoli in pressing per Gabriel Jesus. Lucumi-Juve, ci siamo. Segui la diretta di CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.