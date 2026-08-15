Colpo Atletico Madrid, preso Romero dal Tottenham: il comunicato ufficiale
Il difensore della nazionale argentina ha firmato un contratto fino al 2031
L’Atletico Madrid ha ufficializzato l'acquisto di Cristian Romero dal Tottenham. Il difensore della nazionale argentina ha firmato un contratto fino al 2031. Inseguito dall'Inter come possibile rinforzo per il reparto difensivo di Chivu, l'ex Atalanta ha scelto la Spagna dopo la Premier League.
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