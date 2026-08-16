Calciomercato oggi diretta, Roma su Rodrigo Mora, Juve su Lucumì, trattative live

Direttori sportivi al lavoro tra acquisti, cessioni e operazioni in via di definizione: aggiornamenti in tempo reale

1 min

Pubblicato il 16.08.2026, 11:00

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Il calciomercato prosegue a tutta velocità verso la chiusura della finestra estiva, prevista per il prossimo primo settembre. Tra acquisti, cessioni e operazioni in via di definizione, anche oggi, domenica 16 agosto, è un'altra giornata di intenso lavoro per i direttori sportivi in Italia e all'estero. Tantissime le trattative calde: Roma su Rodrigo Mora, Juve su Lucumì. Segui la diretta di CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

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