Calciomercato oggi diretta, Roma su Rodrigo Mora, Juve su Lucumì, trattative live

Il calciomercato prosegue a tutta velocità verso la chiusura della finestra estiva, prevista per il prossimo primo settembre. Tra acquisti, cessioni e operazioni in via di definizione, anche oggi, domenica 16 agosto, è un'altra giornata di intenso lavoro per i direttori sportivi in Italia e all'estero. Tantissime le trattative calde: Roma su Rodrigo Mora, Juve su Lucumì. Segui la diretta di CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.