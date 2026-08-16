Suzuki all'Aston Villa, è fatta: accordo raggiunto con il Parma

Zion Suzuki sarà presto un nuovo calciatore dell'Aston Villa . Dopo aver visto sfumare clamorosamente il suo trasferimento al Psg , il portiere della nazionale giapponese è pronto ad approdare in Premier League alla corte di Unai Emery. Accordo raggiunto con il Parma , che si prepara ad incassare una cifra molto importante. E ora, può definitivamente riaprirsi la pista Dibu Martinez per la Juventus .

Parma, è fatta per la cessione di Suzuki all'Aston Villa: le cifre dell'operazione

È fatta per la cessione di Zion Suzuki all'Aston Villa. Operazione da 35 milioni di euro, bonus compresi, chiusa nel giro di poche ore. La formazione inglese avrà un nuovo portiere, con Unai Emery che si prepara ad accogliere il calciatore nipponico a pochi giorni dalla sconfitta in finale di Supercoppa Europea, incassata proprio contro il Psg di Luis Enrique. Quel Psg che sembrava aver chiuso l'affare in settimana, salvo poi far saltare tutto per problemi con l'entourage del giocatore. Un trasferimento, quello di Suzuki all'Aston Villa, che ha riacceso l'interesse della Juve per il Dibu Martinez, fortemente richiesto da Luciano Spalletti. Contatti continui tra le parti e nuova offerta in arrivo per l'argentino, che potrebbe salutare la Premier League in questa sessione di mercato.