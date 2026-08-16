Cristiano Ronaldo si ritira? La frase che anticipa tutto: "Forse sarà il mio ultimo anno"
Cristiano Ronaldo si prepara a chiudere uno dei capitoli più importanti della sua vita. Il fuoriclasse portoghese, oggi 41enne e capitano del Portogallo e dell'Al Nassr, ha annunciato che la prossima stagione potrebbe essere l'ultima della sua carriera da calciatore. "Probabilmente questo sarà il mio ultimo anno nel calcio e voglio lasciare un'eredità straordinaria", ha dichiarato Ronaldo in un'intervista rilasciata a 'Vogue'. Il portoghese ha già iniziato a immaginare la sua vita lontano dal campo e assicura di avere diversi progetti per riempire il vuoto lasciato dal calcio: "Ho già pianificato tutto il mio futuro. Ho così tante cose per tenermi occupato che è difficile indicarne soltanto una. Il calcio può lasciare un grande vuoto, quindi bisogna riempire il tempo in diversi modi, non con una sola attività".
Il futuro di Cristiano Ronaldo tra viaggi e padel
Tra i suoi programmi ci sono anche più viaggi e tanto padel, una delle sue grandi passioni: "Voglio anche divertirmi di più, viaggiare di più, vedere e giocare a padel, che mi piace molto, e continuare a godermi ciò che ho conquistato. Alla fine, sono stati 25 anni di grandi sacrifici". L'intervista è stata realizzata nei giorni del matrimonio con Georgina Rodriguez, celebrato la scorsa settimana nella loro casa di Cascais con una cerimonia riservata alla famiglia.
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