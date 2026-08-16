Cristiano Ronaldo si ritira? La frase che anticipa tutto: "Forse sarà il mio ultimo anno"

Cristiano Ronaldo si prepara a chiudere uno dei capitoli più importanti della sua vita. Il fuoriclasse portoghese, oggi 41enne e capitano del Portogallo e dell'Al Nassr, ha annunciato che la prossima stagione potrebbe essere l'ultima della sua carriera da calciatore. "Probabilmente questo sarà il mio ultimo anno nel calcio e voglio lasciare un'eredità straordinaria", ha dichiarato Ronaldo in un'intervista rilasciata a 'Vogue'. Il portoghese ha già iniziato a immaginare la sua vita lontano dal campo e assicura di avere diversi progetti per riempire il vuoto lasciato dal calcio: "Ho già pianificato tutto il mio futuro. Ho così tante cose per tenermi occupato che è difficile indicarne soltanto una. Il calcio può lasciare un grande vuoto, quindi bisogna riempire il tempo in diversi modi, non con una sola attività".