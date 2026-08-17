Calciomercato diretta: Juve, fatta per Vicario. Napoli, ecco Badiashile. Mora-Roma: ci siamo. Le trattative di oggi LIVE
Il calciomercato prosegue a tutta velocità, con la chiusura della finestra estiva che si avvicina sempre più. Anche oggi, lunedì 17 agosto, tanto il lavoro per i direttori sportivi in Italia e all'estero tra acquisti, cessioni e operazioni in via di definizione Tantissime le trattative calde: Roma su Rodrigo Mora, accordo tra la Juve e Vicario, il Napoli attende Badiashile. Segui la giornata sul CorriereDelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
11:14
Napoli, oggi arriva Badiashile
Oggi arriva in Italia Benoit Badiashile, con un giorno d'anticipo rispetto alle visite mediche fissate domani a Roma. Il rituale è il solito: prima la tappa a Villa Stuart, poi la firma del contratto e infine Castel Volturno. Il difensore francese, che arriverà in prestito oneroso (3 milioni più 1 di bonus) e diritto di riscatto fissato a 27 milioni, è un napoletano in più, ma non solo. LEGGI QUI
11:13
Juve, ufficiale Lucumi
Jhon Lucumi è ufficialmente un giocatore della Juventus. Ad averne dato notizia è stato lo stesso club bianconero attraverso un comunicato. Il difensore colombiano arriva dal Bologna a titolo definitivo per 19,5 milioni di euro (pagabili in tre esercizi), e ha firmato un contratto che lo legherà alla Juventus fino al 2030. LEGGI QUI
Roma
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