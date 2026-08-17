Calciomercato diretta: Juve, fatta per Vicario. Napoli, ecco Badiashile. Mora-Roma: ci siamo. Le trattative di oggi LIVE

Il calciomercato prosegue a tutta velocità, con la chiusura della finestra estiva che si avvicina sempre più. Anche oggi, lunedì 17 agosto, tanto il lavoro per i direttori sportivi in Italia e all'estero tra acquisti, cessioni e operazioni in via di definizione Tantissime le trattative calde: Roma su Rodrigo Mora, accordo tra la Juve e Vicario, il Napoli attende Badiashile. Segui la giornata sul CorriereDelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

11:14 Napoli, oggi arriva Badiashile Oggi arriva in Italia Benoit Badiashile, con un giorno d'anticipo rispetto alle visite mediche fissate domani a Roma. Il rituale è il solito: prima la tappa a Villa Stuart, poi la firma del contratto e infine Castel Volturno. Il difensore francese, che arriverà in prestito oneroso (3 milioni più 1 di bonus) e diritto di riscatto fissato a 27 milioni, è un napoletano in più, ma non solo. LEGGI QUI