Bouaddi dal Lille al Manchester City, accordo vicino: la cifra è enorme

È iniziata nel peggiore dei modi la stagione per il Manchester City di Maresca, sconfitto dall'Arsenal nel big match che ha messo in palio il Community Shield. Il netto tre a zero, con firma anche di Calafiori, ha scosso i Citizens obbligandoli a correre ai ripari sul mercato con un investimento milionario. Non è un caso, infatti, che il City sia molto vicino all'acquisto del 18enne Ayyoub Bouaddi, centrocampista del Lille e della nazionale marocchina che si è messo in luce negli ultimi Mondiali.