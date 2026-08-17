Bouaddi dal Lille al Manchester City, accordo vicino: la cifra è enorme
È iniziata nel peggiore dei modi la stagione per il Manchester City di Maresca, sconfitto dall'Arsenal nel big match che ha messo in palio il Community Shield. Il netto tre a zero, con firma anche di Calafiori, ha scosso i Citizens obbligandoli a correre ai ripari sul mercato con un investimento milionario. Non è un caso, infatti, che il City sia molto vicino all'acquisto del 18enne Ayyoub Bouaddi, centrocampista del Lille e della nazionale marocchina che si è messo in luce negli ultimi Mondiali.
Bouaddi al City per 100 milioni
Bouaddi diventerà l'erede di Rodri, al City dal 2019, che ha accettato l'offerta del Barcellona. L'ex Pallone d'Oro vestirà blaugrana e lascerà libero lo slot in mezzo al campo che il Manchester ha già deciso di riempire con l'acquisto del centrocampista marocchino, che si trasferirà in Inghilterra per una cifra vicina ai 100 milioni di euro. Tra l'altro, lo scorso anno Bouaddi era stato anche un obiettivo di mercato della Juventus, che l'aveva individuato come il nuovo Rabiot. Poi non se ne fece più nulla e oggi la nuova stella del City è pronta a brillare in Premier League.
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