Avellino, ufficiale l'acquisto di Berenbruch dall'Inter: tutti i dettagli

Ora è ufficiale: Thomas Berenbruch è un nuovo calciatore dell'Avellino. Il centrocampista classe 2005, capace di interpretare anche il ruolo di trequartista, arriva dall'Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto in favore dei nerazzurri. Sarà a disposizione di Alessandro Nesta sin dalla prima gara di campionato con l'Arezzo, in programma sabato alle ore 21 allo stadio "Partenio-Lombardi".