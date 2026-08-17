Avellino, ufficiale l'acquisto di Berenbruch dall'Inter: tutti i dettagli
Ora è ufficiale: Thomas Berenbruch è un nuovo calciatore dell'Avellino. Il centrocampista classe 2005, capace di interpretare anche il ruolo di trequartista, arriva dall'Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto in favore dei nerazzurri. Sarà a disposizione di Alessandro Nesta sin dalla prima gara di campionato con l'Arezzo, in programma sabato alle ore 21 allo stadio "Partenio-Lombardi".
Avellino, ufficiale l'acquisto di Thomas Berenbruch: la formula del trasferimento
L'annuncio ufficiale del club biancoverde: "L’U.S. Avellino 1912 - si legge nella nota del club - comunica di aver acquisito dal F.C. Internazionale Milano , a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Thomas Berenbruch. Nato a Milano il 31 maggio 2005, il centrocampista lombardo è cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Con il club nerazzurro ha totalizzato, dall’under 17 fino alla prima squadra, 156 presenze collezionando 41 gol e fornendo 30 assist ai propri compagni di squadra. Benvenuto in Irpinia Thomas!".
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