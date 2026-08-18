Calciomercato diretta oggi, Rodrigo Mora alla Roma, la Lazio spinge per Icardi: trattative e ultime news

Due settimane al termine del calciomercato. Rush finale di questa sessione per tutti i direttori sportivi impegnati nel rinforzare le rispettive rose, in Italia e all'estero. Riflettori puntati sull'arrivo di Rodrigo Mora a Roma, mentre il Milan ha messo a segno il colpo Diego Moreira e la Lazio fa sul serio per Mauro Icardi, reduce dall'esperienza al Galatasaray. Visite mediche per Favasuli con il Napoli. Segui tutte le trattative di oggi, martedì 18 agosto, su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.