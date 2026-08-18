Il Como fa sul serio per Kean. Ma la Fiorentina chiede 40 milioni

Adesso è ufficiale: c’è l’offerta del Como per Moise Kean . I lariani hanno riflettuto attentamente sui vantaggi e le controindicazioni dell’eventuale arrivo del centravanti viola, e alla fine hanno deciso di formulare la prima proposta concreta alla Fiorentina . Si tratta di un prestito oneroso a 5 milioni di euro con obbligo di riscatto garantito a 25 . Quindi 30 milioni complessivi. Questo conferma che la società lombarda ha intenzioni serie sull’attaccante. Dopo settimane di valutazioni la dirigenza biancoblù ha deciso di uscire allo scoperto manifestando coi fatti il proprio interesse.

LA TRATTATIVA . La Fiorentina dal canto suo considera l’offerta della controparte troppo bassa. Il cartellino di Kean costa 40 milioni di euro, motivo per cui ad oggi non ci sono i margini per chiudere l’operazione. La sensazione è che il club degli Hartono possa alzare la posta in palio nelle prossime ore per provare ad avvicinarsi alla richiesta di Fabio Paratici. Non sarà così semplice: la dirigenza viola pretende tanto e i giorni sono pochi. Ma se il Como non avesse percepito un’apertura, non avrebbe nemmeno avanzato la prima proposta. In altre parole la trattativa per Kean è appena iniziata .

Primo no della Fiorentina, Kean ha aperto al Como

IL GIOCATORE. Per il momento è un no, ma solo perché l’offerta non corrisponde alla domanda. Kean sarebbe pure disposto a trasferirsi a Como, dove gli verrebbe garantita la possibilità di giocare la Champions League e di scendere in campo con regolarità capitanando la manovra offensiva di Cesc Fabregas. La sua famiglia non disdegnerebbe affatto un trasloco in Lombardia. D’altra parte l’ex Juve non ha mai pressato la Fiorentina per essere ceduto: semplicemente ha lasciato la palla al club che adesso dovrà fare una scelta sulla base delle mosse del Como, che sa di dovergli riconoscere, nel caso, 4,5 milioni di ingaggio.

L'influenza di Fabregas

IL PESO DI CESC. C’è da considerare il fattore Fabregas. L’allenatore spagnolo è forse il più grande sponsor dell’affare Kean. La stima profonda che nutre nei suoi confronti potrebbe fare la differenza, sia nella testa del calciatore che nelle idee dei dirigenti comaschi. Il tecnico stava riflettendo da settimane sulla fattibilità dell’operazione, dopodiché ha sciolto le riserve decidendo, di comune accordo con la società, di spingere sull’acceleratore. È una partita a scacchi, in cui ognuno tira l’acqua al proprio mulino.

Cosa aspettarsi adesso

LE PROSPETTIVE. La realtà è che la prima mossa è stata fatta, ora non resta che aspettare. Improbabile che il Como soddisfi appieno le istanze della dirigenza viola, possibile però che ci si avvicini attraverso bonus e percentuali sulla rivendita. Sono giorni caldi per il potenziale trasferimento di Kean ai Blu Reali. La Fiorentina aspetta di capire se il direttore sportivo, Carlalberto Ludi, si ripresenterà con un pacchetto più sostanzioso e favorevole: in quel caso prenderà in seria considerazione l’addio del classe 2000.