Il Como fa sul serio: Kean lascia carta bianca alla Fiorentina

Il Como fa sul serio per Moise Kean . Lo dimostra l’offerta ufficiale recapitata alla Fiorentina nel pomeriggio di lunedì. Non per la cifra di per sé, quanto per il suo significato: i lariani hanno scelto di puntare sul centravanti viola. Sono servite settimane di riflessioni e valutazioni varie, ma alla fine il club degli Hartono è uscito allo scoperto manifestando concretamente il proprio interesse. In un primo momento sembrava che l’operazione fosse insostenibile, e invece Carlalberto Ludi ha spinto sull’acceleratore avanzando una proposta reale.

Kean ha dato carta bianca alla Fiorentina , nel senso che non si opporrà alla cessione se la dirigenza lo riterrà opportuno. La stima di Cesc Fabregas lo lusinga, così come la possibilità di giocare la Champions League lo affascina. La destinazione, insomma, lo alletta, ma non farà alcuna pressione nei confronti del club viola per andarsene. Piuttosto lascerà che le squadre si confrontino e raggiungano un’eventuale quadra sulla base delle esigenze reciproche. Nessuna presa di posizione forte da parte del classe 2000, che aspetta interessato.

La formula

L’offerta del Como è stata respinta dalla società viola, che non l’ha ritenuta adeguata più nella forma che nella sostanza. La Fiorentina vuole la garanzia di incassare denaro contante, senza dipendere da parametri dubbi. Se non un acquisto a titolo definitivo, quindi, Fabio Paratici pretende un obbligo di riscatto che si verifichi a condizioni quasi scontate. Cosa che la prima, e unica, offerta non assicurava. Senza la certezza che si attivi il riscatto, non ci sarà la cessione di Kean al Como. È la famosa conditio sine qua non.

Lo scenario

Nelle prossime ore potrebbe essere perfezionata la proposta iniziale, che ricordiamo ammontava a 5 milioni di euro netti a stagione con obbligo di riscatto a 25 che però non si sarebbe innescato a condizioni banali. È il vero salto di qualità che si aspetta la Fiorentina, la quale dal canto suo valuta il cartellino di Kean una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Magari raggiungibili attraverso i bonus. Nelle prossime ore sono possibili sviluppi importanti, che portino verosimilmente a un’offerta più sostanziosa e accettabile. Sono giorni molto caldi in questo senso.

Le entrate

È chiaro che la dirigenza viola non potrà farsi trovare impreparata in caso di addio di Kean: Andrea Pinamonti, classe 1999 del Sassuolo, è il candidato forte a prenderne il posto eventualmente. Rimanendo sul tema attaccanti, la Fiorentina è a caccia di almeno un esterno offensivo da consegnare all’allenatore per completare il reparto. Da monitorare anche Matias Soulé: i suoi procuratori stanno lavorando per portarlo via da Roma entro fine mercato, visto che i dirigenti giallorossi hanno idee diverse per il reparto offensivo. La sua partenza potrebbe consumarsi verso la fine di agosto. Dalla capitale sarebbero disposti ad accettare 35 milioni di euro.