Calciomercato diretta: la Roma stringe per Fofana, Kessie vuole la Juve LIVE

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Fofana-Roma: le ultime

Nei giorni scorsi, una volta venuto a conoscenza della disponibilità dei Friedkin a prendere sia Mora sia Fofana, Gasperini aveva chiesto al suo club di completare l’affondo per il belga prima del match d’andata coi turchi. D’Amico due giorni fa ha avuto un colloquio con l’entourage del calciatore, disposto ad accettare un quinquennale da 2 milioni a stagione, poi ha di nuovo lavorato ai fianchi del Lione per comprendere quali margini ci fossero per una chiusura lampo. La risposta non è mai cambiata: non ora. Eppure da Trigoria, già da oggi, proveranno a battere sullo stesso tasto, portando Fofana da Gasp nelle prossime 72 ore. Un’operazione difficile, viste le premesse. La Roma ha individuato il suo obiettivo e non intende mollarlo, tanto che sulla questione è coinvolto in prima persona anche il nuovo Ceo, John Galantic, il quale ha voluto studiare le cifre prima di dare il via libera all’operazione per conto della proprietà. Avendo speso 25 milioni (esclusi i bonus) per Mora, a Friedkin verrà chiesto uno sforzo “soltanto” di altri 10 per realizzare la doppietta. Poco meno di un mese fa, Ryan aveva fatto formalizzare un’offerta da 50 per Summerville, poi protagonista di un voltafaccia storico a favore dell’Al-Hilal. Mora e Fofana, insieme, costerebbero 60, quindi 10 in più del solo olandese.