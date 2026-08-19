Pogba, ufficiale la risoluzione del contratto con il Monaco: il messaggio social dell'ex Juve

Pogba-Monaco, ufficiale la risoluzione del contratto

Secondo quanto riportato da "L'Equipe", Pogba resterà a Montecarlo per proseguire l'iter riabilitativo dopo l'ultimo infortunio e cercherà di tornare al top della condizione al più presto, per poi trovare una squadra da svincolato e a parametro zero. "Desidero ringraziare il presidente e la dirigenza del Monaco, i miei compagni di squadra, tutto lo staff e tutti i tifosi che hanno creduto in me. Rappresentare questo club e il Principato è stata un'esperienza incredibile. Il Monaco è un club eccezionale e, anche se non ho disputato tutte le partite che speravo, sarò sempre grato per aver avuto l'opportunità di indossare questi colori" ha affermato in una nota Pogba, che era stato sospeso 18 mesi per doping fino al marzo 2025 ed era tornato in Ligue 1 nel giugno dell'anno scorso da svincolato (del dicembre 2024 la rescissione del contratto con la Juventus).

Il messaggio social del centrocampista ex Juve

Pogba ha poi annunciato la separazione dalla squadra del Principato anche sui social: "Grazie Monaco. Al presidente, allo staff, ai miei compagni di squadra e a voi tifosi, grazie per la vostra fiducia e il vostro supporto dal primo fino all'ultimo giorno - ha scritto il francese -. Non è stato il percorso che avevo immaginato, ma è qui che ho ritrovato la mia strada in campo e per questo vi sarò sempre grato. Monaco avrà sempre un posto speciale nel mio cuore". Nella scorsa stagione l'ex juventino ha collezionato appena 6 presenze in Ligue 1 (partendo titolare solo una volta contro il Metz) giocando un totale di appena 115 minuti.