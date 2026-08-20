Calciomercato diretta: Inter, fatta per Jones. Il Napoli attende Gabriel Jesus, Zirkzee la Juve: le trattative di oggi LIVE

Manca meno di due settimane al termine del calciomercato . Siamo nel vero e proprio rush finale di questa sessione per i club e i direttori sportivi impegnati nella campagna acquisti per rinforzare le rispettive rose, in Italia e all'estero: l' Inter ha chiuso per Jones, il Napoli spera Gabriel Jesus, ma deve fargli spazio. Fremito per Zirkze in casa Juve, ma deve cedere David. Tutte le trattative di oggi, giovedì 20 agosto. Segui la diretta della giornata sul CorriereDelloSport.it : aggiornamenti in tempo reale.

Andrea Petagna è un nuovo giocatore del Pisa. A darne l'annuncio è stato il club nerazzurro attraverso un comunicato ufficiale: "Il Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società AC Monza per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Petagna".

11:49

Suggestione Acerbi per il Bologna

Che tra Cabal, Gassama e altri nomi già finiti sul taccuino di Sartori e Di Vaio, spunti anche quello di Francesco Acerbi, è il segnale di quanto il Bologna stia ancora riflettendo sul prossimo centrale. L’ex difensore dell’Inter, oggi svincolato, rappresenta una soluzione di grande esperienza e, proprio per questo, è un profilo che merita attenzione dopo la partenza di Lucumi. LEGGI QUI

11:35

La Fiorentina aspetta il rilancio del Como per Kean

La Fiorentina aspetta di capire se il Como rilancerà per Moise Kean. E intanto fissa il prezzo del calciatore, che partirà solo per 40 milioni di euro. Magari raggiungibili anche coi bonus, sta di fatto che i viola non intendono svendere il proprio attaccante. Entro un paio di giorni potrebbe arrivare la controffensiva dei lombardi, che sono fermi alla prima e unica offerta da 5 milioni per il prestito oneroso più 25 per l’obbligo di riscatto a determinate condizioni. Proposta ritenuta inaccettabile dalla Fiorentina, che in tutto questo non aspetterà all’infinito: il mercato è agli sgoccioli, gli affari importanti si chiudono per tempo. LEGGI QUI

11:21

Fremito Zirkzee. Prima deve uscire David

L’attaccante individuato per rinforzare la squadra di Spalletti resta Zirkzee. I bianconeri ragionano su un’opzione non garantita, anche se gli inglesi vorrebbero un obbligo condizionato. La Juve spera di vendere David per creare lo spazio al calciatore del Manchester United e rispettare il gioco di incastri. L’ex Bologna ha fatto già sapere di voler tornare in Italia per vestire la maglia di una big. Del resto, era pronto a rientrare anche lo scorso inverno quando si era promesso alla Roma ed era in stretto contatto con la dirigenza giallorossa. Massara ha quindi riallacciato quei contatti mai realmente interrotti, con l’obiettivo di impostare una trattativa sostenibile, che può accendersi in maniera definitiva con l’uscita di David. LEGGI QUI

11:07

Dalla Spagna: Napoli su Musso

In Spagna invece è rimbalzata la voce secondo cui Napoli e Atletico Madrid stiano pensando a uno scambio di portieri: ai colchoneros andrebbe Vanja Milinkovic-Savic mentre in azzurro approderebbe l'argentino Juan Musso. L'argentino piace da tempo, ma la priorità al momento si chiama Gabriel Jesus. LEGGI QUI

10:54

Obbligo Juve: bisogna vendere!

Risolvere il contratto di Arthur, cedere Koopmeiners e Miretti per tesserare un altro centrocampista. Sarebbe il piano perfetto della Juventus, alla ricerca di un profilo in mezzo che possa aggiungere qualità e quantità, con caratteristiche diverse ai vari Locatelli, Thuram, Douglas Luiz e McKennie. LEGGI QUI

10:52

L'Arsenal scarica Gabriel Jesus. Il Napoli spera

Gabriel Jesus non troverà più spazio nell’Arsenal di Mikel Arteta. Per di più a un anno dalla scadenza del contratto, che significherebbe strapparne uno potenzialmente migliore, da svincolato. L’esclusione dal Community Shield contro il Manchester City gli ha però fatto capire che tra i Gunners spazio non ce n’è. E il Napoli attende alla finestra, prova a liberare spazio in rosa e massa salariale, ma ha il paulista come obiettivo principale per rinforzare l’attacco. LEGGI QUI

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