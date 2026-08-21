Calciomercato in diretta: Roma su Fofana e Luis Henrique, Zirkzee vuole la Juve, rilancio Como per Kean LIVE

All'alba del primo weekend di campionato, in Serie A entra nel vivo un'altra giornata di calciomercato . Tante trattative in via di definizione anche in Serie B e all'estero, ma i riflettori restano puntati su Roma e Napoli, molto attive in entrata in questi ultimi giorni a disposizione. Zirkzee, intanto, aspetta la Juve di Spalletti, mentre l'Inter ha accolto Curtis Jones. Pronto un nuovo rilancio del Como per Moise Kean, che potrebbe lasciare la Fiorentina. Operazioni in corso e affari conclusi: segui la giornata in tempo reale su CorrieredelloSport.it .

"Palumbo è un giocatore centrale nel nostro progetto, è un giocatore forte, non è mai stato in discussione. Sta bene con noi", parola di Alessandro Nesta, tecnico dell'Avellino che oggi ha presentato il match d'esordio con l'Arezzo, tra campo e mercato.

12:10

Circati al Benfica, il messaggio d'addio al Parma

Alessandro Circati saluta la città di Parma e lo fa con un emozionante messaggio sui propri canali social ufficiali, dopo aver firmato con il Benfica: "Grazie Parma. Dopo 6 anni è arrivato il momento di salutarci. Sono stati anni intensi, pieni di emozioni, sacrifici, soddisfazioni e soprattutto di persone che porterò sempre con me. Ringrazio il Parma per avermi dato l’opportunità di crescere, dentro e fuori dal campo, e tutte le persone che hanno condiviso con me questo percorso. Sei anni non si cancellano: rimarranno parte della mia storia e avranno sempre un posto speciale nel mio cuore. Grazie di tutto, Parma. È stato un privilegio".

12:07

Pisa, ufficiale l'acquisto di Confente

"Il Pisa Sporting Club - scrive il club toscano - è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società SS Juve Stabia per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Confente. Portiere, classe 1998, Confente è cresciuto nelle giovanili del Chievo prima di debuttare tra i Professionisti nella stagione 2018-19 con la maglia della Reggina in serie C (35 presenze). L’anno successivo passa al Siena (29 presenze) e quindi al Catania nella stagione 2020-21 (19 presenze). Nel 2021 il passaggio al Vicenza, squadra con cui colleziona 124 presenze, e quindi nella passata stagione l’esperienza con la Juve Stabia: con le ‘vespe’ raggiunge i Playoff da protagonista (36 presenze). Adesso per Alessandro è tempo di trasferirsi sotto la Torre Pendente. Benvenuto nel Pisa Sporting Club".

12:05

Padova, ufficiale il ritorno di Luca Moro

"Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento dell’attaccante classe 2001 Luca Moro dall’U.S. Sassuolo. Moro ha siglato con il Padova un contratto fino al 30 giugno 2029 con opzione".

12:04

Inter, visite mediche e firma per Curtis Jones

Curtis Jones è arrivato presso il Centro di Medicina dello Sport del CONI per l’idoneità sportiva. Prima le visite mediche, poi la firma sul contratto con l'Inter.

12:02

Juve, ufficiale la risoluzione consensuale con Arthur

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver risolto consensualmente con il calciatore Arthur Henrique Ramos De Oliveira Melo il contratto di diritto alle prestazioni sportive. Tale operazione genera un impatto economico negativo, pari a ca. € 6 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile del diritto alle prestazioni sportive del calciatore".

12:00

Inter, spesi mai così tanti soldi da sei anni: la formazione di Chivu con tutti i cambi

Rosa larga e ricambi in ogni ruolo per il tecnico dei nerazzurri campioni d'Italia, che ha accolto diversi rinforzi di mercato: ecco tutte le opzioni a sua disposizione.

11:51

Catania, si avvicina Massimo Coda

Massimo Coda è a un passo dal Catania. L'ex attaccante di Salernitana e Sampdoria si prepara a ripartire dal girone C di Serie C. Il giocatore è attualmente svincolato.

11:41

Palermo, si avvicina Perin: la Juve abbassa le richieste

Decisivo il lavoro dell'agente del portiere che potrebbe davvero andare da Inzaghi: tutti i dettagli.

11:35

Pisa, ufficiale la cessione di Touré al Monza

"Idrissa Touré è un nuovo calciatore del Monza. Il centrocampista, proveniente dal Pisa, ha firmato un contratto con i biancorossi fino al 30 giugno 2028".

11:30

Torino, ufficiale l'acquisto di Fortini

"Il Torino Football Club - si legge nella nota ufficiale del club granata - è lieto di annunciare di aver acquisito dall’ACF Fiorentina, a titolo oneroso e temporaneo con opzione per l’acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Niccolò Fortini".

11:27

Cagliari, iniziate le visite mediche di Fadera

Giornata di visite mediche a Villa Stuart per Alieu Fadera, esterno offensivo pronto a trasferirsi in prestito al Cagliari. Arriva dal Como.

11:20

Kean-Como, ci risiamo: pronta una nuova offerta alla Fiorentina

Fabregas insiste per l'attaccante della Fiorentina e della Nazionale: pronto un rilancio in questo rush finale di mercato. LE ULTIME SULL'OPERAZIONE KEAN

11:15

Zirkzee aspetta solo la Juve

L'attaccante olandese intenzionato a lasciare il Manchester United per tornare in Italia e vestire i colori bianconeri. TUTTI I DETTAGLI DELL'AFFARE ZIRKZEE

11:13

Roma, un ultimo sforzo per Gasperini

Dopo aver regalato Rodrigo Mora a Gasperini, la Roma continua a lavorare per inserire altri due elementi in rosa. Trattativa difficile per Luis Henrique dell'Inter, ecco perché resta vivo l'interesse per Cacciamani del Torino. Piace Udogie, mentre il Lione spara alto per Fofana. Tanti i nomi in ballo, ore caldissime in casa giallorossa.

Roma