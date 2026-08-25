Calciomercato in diretta: Leao vicino all'addio al Milan, Kean vuole il Como, Oosterwolde arriva a Roma. Tutte le trattative LIVE

Una settimana alla chiusura del calciomercato . Si entra nel vivo del rush finale della sessione estiva, all'indomani della prima giornata di campionato in Serie A. Tante le trattative ancora aperte in Italia e all'estero, con i direttori sportivi impegnati nel rinforzare le rose a disposizione dei rispettivi allenatori. Leao al passo d'addio in casa Milan , mentre la Juve attende oggi l'arrivo di Grabara . A Roma è il giorno di Oosterwolde . Moise Kean vuole solo il Como di Fabregas. Segui gli sviluppi delle operazioni in corso e gli affari conclusi in diretta su CorrieredelloSport.it , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

11:14

Il Sassuolo stringe per Esposito e Belghali

Con Pinamonti in uscita, direzione Lazio, il Sassuolo spinge per aggiudicarsi le prestazioni sportive di Sebastiano Esposito, ormai fuori dai piani del Cagliari. Per le corsie esterne, invece, riflettori puntati su Rafik Belghali del Verona: trattativa in stato avanzato.

11:03

Lazio, sprint finale per Pinamonti: Lazzari può andare al Sassuolo

Operazione che si avvicina ai 15 milioni di euro. L'esterno piace ai neroverdi. Ratkov in partenza. I DETTAGLI DELL'AFFARE PINAMONTI

10:51

Inter a caccia dell'affare last minute: dipende tutto da Luis Henrique

L'esterno resta in uscita e l'obiettivo dei nerazzurri è quello di trovare un attaccante dal costo sostenibile e in grado di aggiungere fantasia e imprevedibilità. IL RUSH FINALE DELL'INTER

10:40

Juve, oggi l'arrivo di Grabara

La Juve è pronta ad accogliere Kamil Grabara, portiere classe '99 scelto come vice Vicario dopo le partenze di Di Gregorio (Bournemouth) e Perin (Palermo). L'estremo difensore polacco, in arrivo dal Wolfsburg in prestito con diritto di riscatto, è atteso oggi alla Continassa: visite mediche al J Medical, poi la firma sul contratto e l'ufficialità di rito.

10:31

Gabriel Jesus, poi Guiu e Gouiri: il Napoli prova il colpo in attacco, ma quante uscite da definire

Tutto gira e continuerà a girare intorno all’attacco nell’ultima settimana di mercato: il grande obiettivo è sempre Gabriel Jesus, ma le contingenze e gli incastri della rosa consigliano cautela e anche la necessità di tenere aperte più porte. Per Guiu, si lavora ad un'operazione da 15-16 milioni più bonus. IL PUNTO SUL MERCATO DEL NAPOLI

10:26

Oosterwolde alla Roma, a che ora è previsto il suo arrivo in Italia

Il terzino partito da Istanbul per Amsterdam. Poi il trasferimento nella Capitale, dove è atteso intorno alle ore 11:35. Le sue prime parole, intanto, hanno già creato qualche malumore. LA PARTENZA DI OOSTERWOLDE

10:22

Kean vuole il Como, ma arrivano i complimenti di Grosso

Moise Kean ha chiesto la cessione, non è più un segreto. Il Como lo aspetta, ma c'è ancora da trovare l'intesa definitiva con la Fiorentina, che chiede non meno di 40 milioni di euro. Intanto, nel dopo gara di Roma-Fiorentina, Fabio Grosso ci ha tenuto a fare i complimenti al giocatore per la professionalità dimostrata anche all'Olimpico: "Ci pensa la società e farà le considerazioni del caso. Siamo dentro questa situazione che toglie il focus dalle partite. Non posso che fargli i complimenti per quello che sta facendo nonostante le tante voci di mercato. Io mi concentro su quello e sono convinto che abbiamo le basi per costruire qualcosa di bello".

10:19

Milan, Leao in uscita

Rafa Leao si prepara a salutare il Milan. Addio sempre più vicino per il portoghese, finito anche nel mirino di Newcastle e Aston Villa. La Premier è una destinazione gradita. Sullo sfondo c'è sempre il Galatasaray, che al momento non ha effettuato un nuovo rilancio per il cartellino del calciatore.

Roma