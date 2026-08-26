Calciomercato diretta: Gabriel Jesus-Napoli può sbloccarsi, Leao verso l'addio al Milan. Pressing Roma per Fofana. Le trattative LIVE

Manca meno di una settimana alla chiusura del calciomercato. Siamo nel vivo del rush finale della sessione estiva, all'indomani della prima giornata di campionato in Serie A. Tante le trattative ancora aperte in Italia e all'estero, con i direttori sportivi impegnati nel rinforzare le rose a disposizione dei rispettivi allenatori. Leao sempre più vicino all'addio al Milan, Lang verso il Galatasaray potrebbe sbloccare Gabriel Jesus al Napoli. Roma in pressing su Fofana. Segui gli sviluppi delle operazioni in corso e gli affari conclusi su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

10:35 L'Aston Villa spinge per Leao Il Milan dovrà accelerare per cedere Rafael Leao. Il portoghese è fuori dal progetto, continua ad allenarsi a parte pur non avendo infortuni seri, in attesa che venga definito il suo futuro in queste ore cruciali. Il potente manager Jorge Mendes sta cercando di proporlo ad alcuni club di Premier League, sfruttando gli agganci e i buoni rapporti con determinate società. Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra il Milan e l’Aston Villa per cercare d’intavolare una cessione del portoghese, aprendo un dialogo ufficiale tra società. Si sta discutendo sul prezzo del cartellino e non c’è ancora la quadra definitiva. LEGGI QUI