Bouaddi al Manchester City: 100 milioni di euro al Lilla per l'erede di Rodri
Il Manchester City ha acquistato dal Lilla di Ayyoub Bouaddi, centrocampista marocchino, classe 2007. Operazione da 100 milioni di euro. Si tratta della cifra più alta mai pagata per un giocatore della Ligue1. Bouaddi si è messo in luce al Mondiale con la nazionale marocchina. Sostituisce Rodri, passato al Barcellona.
Bouaddi: "Il Manchester City è il migliore club del mondo"
Dopo la firma, Bouaddi ha dichiarato: "Questo è un giorno molto speciale per me e la mia famiglia. Per me, il Manchester City è il miglior club del mondo. È un sogno essere qui e potermi definire un giocatore del City. Ho dedicato gran parte della mia vita a lavorare sodo per diventare il miglior giocatore possibile e raggiungere la vetta. Seguo il City da molti anni e adoro il loro stile di gioco". Bouaddi saluta il Lilla con un bilancio di 96 presenze e 4 assist dal 2023 al 2026.
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