Bouaddi al Manchester City: 100 milioni di euro al Lilla per l'erede di Rodri

Bouaddi: "Il Manchester City è il migliore club del mondo"

Dopo la firma, Bouaddi ha dichiarato: "Questo è un giorno molto speciale per me e la mia famiglia. Per me, il Manchester City è il miglior club del mondo. È un sogno essere qui e potermi definire un giocatore del City. Ho dedicato gran parte della mia vita a lavorare sodo per diventare il miglior giocatore possibile e raggiungere la vetta. Seguo il City da molti anni e adoro il loro stile di gioco". Bouaddi saluta il Lilla con un bilancio di 96 presenze e 4 assist dal 2023 al 2026.