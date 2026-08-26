Figlio d'arte pronto per una nuova avventura in Serie C: lo riconoscete?
Il Frosinone ha raggiunto l’accordo con il Crotone per la cessione di Filippo Grosso. Figlio d'arte, centrocampista, classe 2006, si trasferirisce nel club calabrese a titolo temporaneo.
Filippo Grosso al Crotone, il comunicato ufficiale
Il comunicato ufficiale del Crotone: "Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo temporaneo dal Frosinone Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Grosso. Centrocampista classe 2006, Filippo compirà 20 anni il prossimo 7 settembre ed è cresciuto nelle giovanili della Juventus prima di approdare al Frosinone nel 2024 dove, nella passata stagione, ha fatto parte della rosa che ha conquistato la Serie A mettendo a referto 7 presenze e anche un gol contro il Mantova. In rossoblù ritrova mister Greco che lo ha allenato nel 2024/25 in ciociaria. Benvenuto nella famiglia Crotone, Filippo!".
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