Figlio d'arte pronto per una nuova avventura in Serie C: lo riconoscete?

Centrocampista, classe 2006, saluta il Frosinone ed è pronto a iniziare la sua nuova avventura in prestito al Crotone

2 min

Pubblicato il 26.08.2026, 14:17

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Il Frosinone ha raggiunto l’accordo con il Crotone per la cessione di Filippo Grosso. Figlio d'arte, centrocampista, classe 2006, si trasferirisce nel club calabrese a titolo temporaneo.

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Filippo Grosso al Crotone, il comunicato ufficiale

Il comunicato ufficiale del Crotone: "Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo temporaneo dal Frosinone Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Grosso. Centrocampista classe 2006, Filippo compirà 20 anni il prossimo 7 settembre ed è cresciuto nelle giovanili della Juventus prima di approdare al Frosinone nel 2024 dove, nella passata stagione, ha fatto parte della rosa che ha conquistato la Serie A mettendo a referto 7 presenze e anche un gol contro il Mantova. In rossoblù ritrova mister Greco che lo ha allenato nel 2024/25 in ciociaria. Benvenuto nella famiglia Crotone, Filippo!".

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