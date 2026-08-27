Calciomercato diretta: Pinamonti alla Lazio, è ufficiale. Roma su Fofana e Morato LIVE

A cinque giorni dal termine della sessione estiva, si entra nel vivo del rush finale di calciomercato. Acquisti, cessioni e trattative che vedono protagonisti i direttori sportivi in Italia e all'estero, all'alba di un nuovo weekend di campionato. Roma in pressing su Morato e Fofana, mentre Leao è ormai ad un passo dal Galatasaray e Kean in rottura totale con la Fiorentina. Il Como lo aspetta. Il Napoli studia la strategia giusta per arrivare a Gabriel Jesus, mentre è duello Juve-Roma per Kessie. Resta aggiornato in tempo reale sugli sviluppi di tutte le operazioni e gli affari conclusi su CorrieredelloSport.it.

10:49 Juve Stabia, ufficiale l'arrivo di Di Nardo dal Pescara La S.S. Juve Stabia 1907 - si legge nella nota ufficiale del club campano - comunica di aver raggiunto un accordo con il Delfino Pescara 1936 per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto delle prestazioni sportive dell’attaccante Antonio Di Nardo, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029. Alla firma del contratto, le prime parole di Antonio da nuovo giocatore delle Vespe: "Sono venuto qui per fare qualcosa di importante. Sono molto carico e non vedo l’ora di cominciare. Ringrazio il presidente la società e lo staff, la loro volontà di volermi qui è stata fondamentale. Mando un saluto ai tifosi gialloblù, li aspetto allo stadio carichi per esultare insieme". Antonio ha scelto il numero 9.