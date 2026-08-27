Calciomercato diretta: Pinamonti alla Lazio, è ufficiale. Roma su Fofana e Morato LIVE
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Pubblicato il 27.08.2026, 10:06 (Aggiornato il 27.08.2026, 10:51)
A cinque giorni dal termine della sessione estiva, si entra nel vivo del rush finale di calciomercato. Acquisti, cessioni e trattative che vedono protagonisti i direttori sportivi in Italia e all'estero, all'alba di un nuovo weekend di campionato. Roma in pressing su Morato e Fofana, mentre Leao è ormai ad un passo dal Galatasaray e Kean in rottura totale con la Fiorentina. Il Como lo aspetta. Il Napoli studia la strategia giusta per arrivare a Gabriel Jesus, mentre è duello Juve-Roma per Kessie. Resta aggiornato in tempo reale sugli sviluppi di tutte le operazioni e gli affari conclusi su CorrieredelloSport.it.
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Juve Stabia, ufficiale l'arrivo di Di Nardo dal Pescara
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Roma
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