Avellino, è fatta per Cheddira del Napoli: tutti i dettagli

Walid Cheddira all'Avellino, è fatta . L'attaccante di proprietà del Napoli , reduce dal prestito al Lecce, è pronto a rinforzare l'attacco della squadra di Alessandro Nesta, orfana dell'infortunato Daniel Fila (che ne avrà per almeno quattro mesi). Intesa raggiunta con il club partenopeo e con l'entourage del calciatore, che si appresta a firmare un contratto fino al 2030.

L'Avellino piomba su Cheddira del Napoli: è fatta, tutti i dettagli

Walid Cheddira all'Avellino è realtà. In uscita dal Napoli, il centravanti marocchino è stato scelto dai lupi per colmare il vuoto lasciato dal ceco Fila, sfortunato all'esordio in campionato contro l'Arezzo. Trattativa condotta sulla base di un trasferimento a titolo definitivo, con le due società che hanno trovato in tempi brevi un accordo. Battuta la concorrenza dell'Hellas Verona, con gli ultimi dettagli burocratici che saranno limati proprio in queste ore. L'affare è stato definito in giornata, con il classe '98 atteso in città entro la giornata di domani, venerdì 28 agosto, per visite mediche e firma.