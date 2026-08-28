Calciomercato in diretta: Kean a Como, stretta finale per Kessié, la Roma su Fofana, ultime news Juve. Tutte le trattative LIVE
Siamo nel vivo del rush finale di calciomercato. Manca sempre meno al gong finale della sessione esitva. Acquisti, cessioni e trattative che vedono protagonisti i direttori sportivi in Italia e all'estero, all'alba di un nuovo weekend di campionato. La Roma ancora in pressing su Morato e Fofana. Fatta per Kean al Como, con la Fiorentina che ha virato su Zirkzee. Stretta finale della Juventus per Kessie. Segui tutte le trattative di oggi, 28 agosto, su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
10:21
Leao deve scegliere: l'Aston Villa lo aspetta. Offerta monstre del Galatasaray
Ad inizio estate, aveva manifestato apertamente e senza troppi problemi il desiderio di lasciare il Milan per tentare nuove esperienze, ma, col passare del tempo, Rafa Leao si è convinto che, forse, restare in rossonero non sarebbe stato poi così male. Solo che, lato proprietà e lato Amorim, la decisione era stata già presa: il portoghese è ai margini del progetto tecnico e deve essere ceduto. Ora, dunque, è il momento della scelta: lasciare il club della sua vita sportiva per trasferirsi o in Turchia, sponda Galatasaray, o in Inghilterra, dove lo aspetta Unai Emery nel suo Aston Villa. LEGGI QUI
10:07
Anche la Roma si è mossa su Kessie: la situazione
Nelle ultime giornate anche la Roma si sia mossa su Kessie (che Gasperini ha avuto all’Atalanta) per valutare la situazione. Al di là dei numeri, i giallorossi hanno evidentemente fatto fin da subito i conti con il vantaggio accumulato dal club bianconero nelle relazioni con il giocatore e il suo manager, ma non si sono persi d’animo. E sullo sfondo aspettano. C’è solo un problema in più: il posto per l’ivoriano (che la Juve ha creato) dovrebbe essere liberato da una cessione, quella di El Aynaoui. LEGGI QUI
10:02
Kessie, stretta finale Juve
Gli ultimi due giorni sono stati pieni di segnali inequivocabili: l’ivoriano ha fatto capire di voler dare un nome e una maglia al proprio futuro da svincolato e in quest’ottica di voler mantenere una sorta di parola data alla Juventus e al Cfo Massara, che lo aveva avuto al Milan e ha lavorato sfrondando il reparto in modo da fare spazio ad un giocatore che stima e sul quale c’è il gradimento tecnico di Spalletti. LEGGI QUI
10:01
Vaz ai saluti, assist Fofana: le ultime in casa Roma
Via Vaz, dentro Fofana. È lo switch che farebbe felice Gasperini e che D’Amico sta provando a trasformare in realtà per consegnare alla Roma un reparto offensivo all’altezza della Champions. Ore incandescenti sul mercato giallorosso, con il diesse al lavoro su più tavoli e una certezza: l’attacco può cambiare volto. LEGGI QUI
Roma
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