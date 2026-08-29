Calciomercato diretta: Roma tra Gittens e Fofana, Fiorentina su Zirkzee, Juve a oltranza per Kessie LIVE

Entra nel vivo una nuova giornata di calciomercato. A tre giorni dal gong finale della sessione estiva, si intensifica il lavoro dei direttori sportivi in Italia e all'estero: è caccia agli ultimi colpi e alle opportunità last minute, senza dimenticare la necessità di alcuni club di sfoltire le rispettive rose. Roma alla ricerca di un nuovo esterno offensivo, mentre il Milan ha salutato Rafa Leao. Fiorentina su Zirkzee per sostituire Kean, mentre la Juve insiste per Franck Kessie. Segui gli sviluppi delle operazioni e gli affari conclusi di oggi, sabato 29 agosto, su CorrieredelloSport.it: tutti gli aggiornamenti in tempo reale.