Leao è arrivato in Turchia: "Con Osimhen faremo grandi cose per il Galatasaray"
L'accoglienza a Istanbul è stata quella classica dei tifosi del Galatasaray, presentatisi in massa allo scalo della capitale turca per sommergere con la consueta passione il nuovo arrivato, Rafa Leao. Il portoghese, quasi sorpreso, è apparso felice del benvenuto riservatogli e dopo aver ricambiato sventolando la sciarpa con i colori del club, si è prestato a posare per selfie e firmare autografi. Poi, 'prelevato' dal vicepresidente Kavucku, si è congedato dai tifosi, non prima di esprimere ai giornalisti la gioia per questo nuovo capitolo della sua carriera.
"Con Osimhen faremo grandi cose per il Galatasaray"
Chissà, magari a far pendere l'ago verso il Galatasaray, rispetto all'Aston Villa, sarà stato anche il rapporto speciale tra Rafa e Victor: "Osimhen è un mio grande amico e insieme faremo grandi cose, vogliamo andare avanti in Champions e vincere il campionato. Sono davvero felice di essere qui, il club ha fatto di tutto per avermi, darò il mio contributo per raggiungere tutti gli obiettivi della stagione".
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