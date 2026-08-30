Calciomercato diretta: Luiz Henrique si avvicina alla Roma, Sarr verso la Juve. Fiorentina-Zirkzee: è stallo. Le trattative LIVE

Al via un'altra giornata di calciomercato. Manca sempre meno al gong finale della sessione estiva, si intensifica il lavoro dei direttori sportivi in Italia e all'estero: è caccia agli ultimi colpi e alle opportunità last minute, senza dimenticare la necessità di alcuni club di sfoltire le rispettive rose. Luiz Henrique si avvicina alla Roma, mentre la Juventus punta Sarr. Stato di stallo tra la Fiorentina e Zirkzee. Segui tutte le trattative di oggi su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

11:06 Fiorentina, stallo Zirkzee Continua il tira e molla sul fronte Joshua Zirkzee, prima scelta per sostituire Moise Kean che sta aspettando il proprio rimpiazzo per andare al Como. La Fiorentina è al lavoro assieme al procuratore dell’olandese per limare le distanze con il Manchester United. La strategia di Fabio Paratici è quella di alzare il più possibile la posta in palio per convincere la controparte: prestito oneroso a 5-6 milioni con opzione vicina ai 30. Ma c’è da considerare un fatto decisivo, ossia il ruolo della Juventus. Se i bianconeri non lasceranno partire Jonathan David, non punteranno su Zirkzee e spianeranno la strada ai viola. LEGGI QUI

10:52 Juve, Sarr l'obiettivo per il centrocampo Il principale obiettivo per i nerazzurri gioca nel Tottenham ed è Pape Matar Sarr: i londinesi vorrebbero un addio a titolo definitivo - valutato circa 30 milioni - lavorando su un prestito con diritto di riscatto. C’è anche il Monaco, ma il ragazzo ha un accordo di massima con la Juve. L’altro nome è quello di Youssouf Fofana del Milan, anche lui in uscita dopo che Ruben Amorim ha deciso di puntare su altri profili per il proprio centrocampo. LEGGI QUI 10:39 Chelsea, ufficiale l'acquisto del Dibu Martinez Emiliano Martinez, il "Dibu" è il nuovo portiere del Chelsea. Ufficiale il trasferimento dell'argentino dall'Aston Villa per una cifra superiore ai 7,5 milioni di euro. "Essere qui è un sogno" le sue prime parole. 10:30 De Roon alla Roma, le cifre Il contratto di De Roon con i bergamaschi scade nel 2027, con la Roma dovrebbe firmare fino al 2028 forse con un'opzione per un'altra stagione legata alle presenze. L'Atalanta, visto l'affetto e la tanta riconoscenza nei confronti di un ragazzo che a Bergamo è un idolo, ha chiesto alla Roma un milione. Dovrebbe essere garantito da bonus: alcuni molto semplici, altri più complicati. LEGGI QUI