Calciomercato diretta, Luiz Henrique alla Roma, Juve su Sarr, ultime news Lazio e Fiorentina

Al via un'altra giornata di calciomercato . Penultimo giorno della sessione estiva, con il gong finale previsto alle 20:00 di domani. Si intensifica il lavoro dei direttori sportivi in Italia e all'estero: è caccia agli ultimi colpi e alle opportunità last minute, senza dimenticare la necessità di alcuni club di sfoltire le rispettive rose. Luiz Henrique si avvicina alla Roma, mentre la Juventus è su Sarr. La Fiorentina pronta ad accogliere Beto. Segui le ultime sul CorriereDelloSport.it : aggiornamenti in tempo reale.

Dal summit di mercato di sabato, era trapelata l'intenzione di Gerry Cardinale di regalare ancora due pedine a Ruben Amorim. La prima è stata portata a casa. Ieri sera, alle 20, è sbarcato a Milano Linate Omari Hutchinson, trequartista inglese di origine giamaicana; il classe 2003 arriva dal Nottingham Forest in prestito per poco più di 4 milioni di euro con diritto di riscatto. Si tratta, dunque, di un'operazione conveniente dal punto di vista finanziario: se il giocatore convincerà, sarà acquistato tra un anno dal club rossonero a titolo definitivo per circa 40 milioni di euro, dopo che la squadra della Foresta di Sherwood lo aveva comprato un anno fa dall'Ipswich Town per 43,5 milioni di euro.

9:19

Roma, due caselle da riempire

Il conto alla rovescia è partito. Questa sera la squadra sarà impegnata a Lecce, mentre D’Amico da Milano concentrerà le proprie energie sulla caccia all’attaccante e, contemporaneamente, sul terzino sinistro destinato a essere il vice di Wesley. Due caselle da riempire, due operazioni che la Roma vorrebbe completare prima del gong. LEGGI QUI

9:10

Gudmundsson apre alla Lazio

La Lazio prova a piazzare i calciatori fuori dal progetto e quindi i colpi conclusivi della sua estate travagliata, più volte incastrata tra i meccanismi del saldo zero. L'idea allettante per l'attacco porta il nome il Gudmundsson, con la Fiorentina si lavora sulla base di un prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto a 16. LEGGI QUI

9:09

Roma, caccia all'ala

Ore frenetiche, concitate, quasi al cardiopalma. Se Gasperini aspetta rinforzi, Tony D’Amico non si ferma un secondo. Il direttore sportivo della Roma è entrato nella fase più calda del mercato con una missione precisa: trovare l’attaccante. E farlo in fretta. Anzi, prestissimo. Perché ormai restano meno di 48 ore e ogni minuto può diventare decisivo. La caccia all’ala è ufficialmente aperta. Il casting si è ristretto a tre nomi, tre profili che il diesse apprezza e che hanno incassato anche il pieno benestare di Gasp: Luiz Henrique, Leweling e Gittens. LEGGI QUI

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