Calciomercato diretta, Luiz Henrique Roma, Icardi Lazio, ultime news in tempo reale su Juve, Milan e Inter
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Pubblicato il 01.09.2026, 09:16 (Aggiornato il 01.09.2026, 10:43)
Siamo arrivati all'ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato. Il gong finale è previsto alle 20:00 di oggi. Si intensifica il lavoro dei direttori sportivi in Italia e all'estero: è caccia agli ultimi colpi e alle opportunità last minute, senza dimenticare la necessità di alcuni club di sfoltire le rispettive rose. Luiz Henrique o Loweling per la Roma, Icardi torna a essere un obiettivo concreto per la Lazio. Segui tutte le ultime notizie sul CorriereDelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale
10:40
Borussia Dortmund, accordo raggiunto con l'Arsenal per Nwaneri
Il Borussia Dortmund ha raggiunto l'accordo verbale per il trasferimento di Ethan Nwaneri dall'Arsenal. La formula sarà quella del prestito.
10:27
Bologna, piace Magassa del West Ham
Il Bologna ha ancora posto in organico anche per un «over» per quanto riguarda il rinforzo a centrocampo. Piace Soungoutou Magassa del West Ham.
10:20
Rowe va all'Atalanta
Claudio Fenucci ha ceduto Jonathan Rowe a Luca Percassi, la trattativa fra Bologna e Atalanta è stata complicata ma che finisse così era un segreto conosciutissimo a Bologna. E probabilmente anche a Bergamo. Oltre ai 5 milioni per il prestito, ai 30 per l’obbligo di riscatto e ai 5 di bonus (+ il 10% sulla rivendita?), il Bologna potrà avere a titolo definitvo (ma con il 50% sulla rivendita) Federico Cassa, classe 2006.
10:09
Torino, ufficiale l'acquisto di Belghali
Rafik Belghali è un nuovo giocatore del Torino. Ad annunciarlo è stato il club granata attraverso un comunicato: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall'Hellas Verona Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rafik Belghali".
9:59
David all'Atletico, per la Juve Woltemade
Fuori David, dentro Woltemade: ecco la svolta tanto attesa nell’attacco della Juve. Il penultimo giorno di mercato porta al turnover auspicato nel reparto offensivo bianconero: la Signora risolve innanzitutto il “problema” Jonathan David che, dopo aver rifiutato diverse destinazioni, ha accettato la corte dell’Atletico Madrid cogliendo un’occasione importante per il suo rilancio. LEGGI QUI
9:46
Cagliari, accordo trovato per Sugawara
Il Cagliari ha trovato l’accordo per Yukinari Sugawara (26), esterno destro del Southampton: ieri sera a Roma, sosterrà le visite mediche a Villa Stuart, prima di raggiungere la Sardegna e firmare
9:37
Napoli, Dinis acquistato e subito ceduto in prestito
In casa Napoli c’è stato spazio anche per un colpo in prospettiva, ovvero l’arrivo del giovane Dinis Rodrigues, anni 21, attaccante portoghese prelevato dal Sion e girato subito in prestito all’Eldense, in Segunda Division, la Serie B spagnola.
9:28
Juve, Tagliafico in caso di uscita di Cabal
il tandem Carnevali-Massara lavora anche per la fascia sinistra. In uscita c’è Juan Cabal che, dopo aver rifiutato il Bologna, piace all’Atalanta. I colloqui tra le parti sono in corso, ora si attende la scelta definitiva del giocatore. Nel caso il colombiano accettasse, al suo posto la Juve ha già ottenuto l’apertura al trasferimento da parte di Nicolas Tagliafico
9:19
Gattuso preferirebbe tenere Cancellieri
Cancellieri ha detto no al Genoa e al Parma. Sono state diffuse notizie sinistre: è a rischio taglio. Ma a questo punto gli attaccanti sarebbero 4. Cancellieri sente la fiducia di Gattuso, vuole giocarsi l’ultima chance alla Lazio. E’ in scadenza e mai è stata presentata una proposta di rinnovo. Se rimarrà rifiutando ogni destinazione anche oggi è difficile credere che possa essere escluso dalla lista. Lo stesso Rino preferirebbe tenere Cancellieri. LEGGI QUI
9:17
Leweling o Luiz Henrique: il rilancio della Roma. Cosa può succedere oggi
Jamie Leweling, 11 gol e 12 assist nella passata stagione allo Stoccarda, ieri ha messo la freccia su Luiz Henrique, anche se il brasiliano dello Zenit non va ancora considerato fuori dai giochi non fosse altro perché lui ha accettato subito la Roma (Leweling si è preso giusto la notte per rifletterci) e il suo club sembra disposto a cederlo alle condizioni “creative” proposte dai giallorossi, cioè in prestito con diritto di riscatto che facilmente diventerebbe obbligo. LEGGI QUI
Milano
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