Calciomercato diretta, Luiz Henrique Roma, Icardi Lazio, ultime news  in tempo reale su Juve, Milan e Inter

Siamo arrivati all' ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato . Il gong finale è previsto alle 20:00 di oggi. Si intensifica il lavoro dei direttori sportivi in Italia e all'estero: è caccia agli ultimi colpi e alle opportunità last minute, senza dimenticare la necessità di alcuni club di sfoltire le rispettive rose. Luiz Henrique o Loweling per la Roma, Icardi torna a essere un obiettivo concreto per la Lazio. Segui tutte le ultime notizie sul CorriereDelloSport.it : aggiornamenti in tempo reale

Il Borussia Dortmund ha raggiunto l'accordo verbale per il trasferimento di Ethan Nwaneri dall'Arsenal. La formula sarà quella del prestito.

10:27

Bologna, piace Magassa del West Ham

Il Bologna ha ancora posto in organico anche per un «over» per quanto riguarda il rinforzo a centrocampo. Piace Soungoutou Magassa del West Ham.

10:20

Rowe va all'Atalanta

Claudio Fenucci ha ceduto Jonathan Rowe a Luca Percassi, la trattativa fra Bologna e Atalanta è stata complicata ma che finisse così era un segreto conosciutissimo a Bologna. E probabilmente anche a Bergamo. Oltre ai 5 milioni per il prestito, ai 30 per l’obbligo di riscatto e ai 5 di bonus (+ il 10% sulla rivendita?), il Bologna potrà avere a titolo definitvo (ma con il 50% sulla rivendita) Federico Cassa, classe 2006.

10:09

Torino, ufficiale l'acquisto di Belghali

Rafik Belghali è un nuovo giocatore del Torino. Ad annunciarlo è stato il club granata attraverso un comunicato: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall'Hellas Verona Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rafik Belghali".

9:59

David all'Atletico, per la Juve Woltemade

Fuori David, dentro Woltemade: ecco la svolta tanto attesa nell’attacco della Juve. Il penultimo giorno di mercato porta al turnover auspicato nel reparto offensivo bianconero: la Signora risolve innanzitutto il “problema” Jonathan David che, dopo aver rifiutato diverse destinazioni, ha accettato la corte dell’Atletico Madrid cogliendo un’occasione importante per il suo rilancio. LEGGI QUI

9:46

Cagliari, accordo trovato per Sugawara

Il Cagliari ha trovato l’accordo per Yukinari Sugawara (26), esterno destro del Southampton: ieri sera a Roma, sosterrà le visite mediche a Villa Stuart, prima di raggiungere la Sardegna e firmare

9:37

Napoli, Dinis acquistato e subito ceduto in prestito

In casa Napoli c’è stato spazio anche per un colpo in prospettiva, ovvero l’arrivo del giovane Dinis Rodrigues, anni 21, attaccante portoghese prelevato dal Sion e girato subito in prestito all’Eldense, in Segunda Division, la Serie B spagnola.