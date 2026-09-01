Dalla Serie A ai campionati europei fino ad Arabia e Turchia: quando chiude il calciomercato? Tutte le date
Si è conclusa ieri la seconda giornata del nostro campionato ma il mercato è ancora estremamente caldo. Tra acquisti last-minute, grovigli da sciogliere e opportunità inattese, l'ultimo giorno di calciomercato si è da sempre contraddistinto per lo squillare incessante di telefoni in Italia e nel resto del mondo. Alle 20 del primo giorno di settembre suonerà il gong, quel che è fatto è fatto, nessun ripensamento possibile. Ci sarà però chi potrà prendersela più comoda dilungandosi anche per settimane rispetto ad altri colleghi nel globo. Come noto infatti, la sessione di mercato non chiuderà omologamente per tutti i campionati lasciando spiragli aperti su suggestioni orientali e non solo. Ecco quando terminerà la finestra in giro per il mondo.
Quando termina il mercato in Italia e nei top campionati europei
Alle 20 del 1 settembre le porte dello Sheraton Hotel di Milano San Siro si chiuderanno, sancendo la fine della sessione del calciomercato estivo. La stessa cosa vale per Germania e Francia dove non esiste una sede fisica ma le operazioni sono totalmente decentralizzate e digitali. Qualche ora più tardi, a mezzanotte precisamente, anche Inghilterra e Spagna chiuderanno i battenti. La Eredivisie olandese, coì come la MLS raggiungerà invece gli altri campionati appena citati domani, vale a dire il 2 settembre.
La situazione in Turchia e Arabia Saudita
Storicamente i due campionati hanno date differenti ma il fattore che lega la Süper Lig turca alla Saudi Pro League è proprio la durata maggiore delle sessioni di mercato che favorisce i trasferimenti di esuberi o insoddisfatti in Europa in campionati a quel punto già ben avviati. Se per la prima il gong è previsto per le 23:59 di venerdì 4 settembre per Riyad il discorso sarà ben diverso. La data prevista sarà infatti il 12 ottobre.
Come si comporterà il resto del mondo
Estremamente variabili le date per gli altri campionati, con Argentina e Scozia che termineranno il 3 settembre, in Portogallo il 5 dello stesso mese. Discorsi diversi per Brasile e Grecia dove finirà rispettivamente l'11 ed il 15 settembre, poi la Serbia, dove il mercato chiuderà il 18.
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