Dalla Serie A ai campionati europei fino ad Arabia e Turchia: quando chiude il calciomercato? Tutte le date

Si è conclusa ieri la seconda giornata del nostro campionato ma il mercato è ancora estremamente caldo. Tra acquisti last-minute, grovigli da sciogliere e opportunità inattese, l'ultimo giorno di calciomercato si è da sempre contraddistinto per lo squillare incessante di telefoni in Italia e nel resto del mondo. Alle 20 del primo giorno di settembre suonerà il gong, quel che è fatto è fatto, nessun ripensamento possibile. Ci sarà però chi potrà prendersela più comoda dilungandosi anche per settimane rispetto ad altri colleghi nel globo. Come noto infatti, la sessione di mercato non chiuderà omologamente per tutti i campionati lasciando spiragli aperti su suggestioni orientali e non solo. Ecco quando terminerà la finestra in giro per il mondo.