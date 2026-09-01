Ludi e il retroscena su Nico Paz: “Quando Fabregas ha sentito Mourinho…”

Il Como ce l'ha fatta. Preso Kean dalla Fiorentina : “È stata un’operazione un po’ lunga e complessa, ma come è normale che sia quando si tratta di giocatori e investimenti così importanti. Siamo molto contenti. Kean era il giocatore che Fabregas voleva a tutti i costi, che ci completa per caratteristiche. È stata una trattiva onesta, non particolarmente lineare, ma abbiamo capito la loro esigenza di trovare un sostituto perché non è banale lasciare andare Kean l’ultimo giorno. Siamo molto contenti che sia andata a buon fine. Dopo il gong possiamo essere felici di come si è concluso il tutto”.

Ludi: "La conferma di Nico Paz al Como frutto di un lavoro di mesi"

La conferma di Nico Paz vale un super colpo di mercato. E Ludi spiega: “È stato un lavoro fatto nei mesi, non si decide un’operazione così in un meeting. Si lavora nei mesi. Col rapporto tra Fabregas e Nico Paz. Con i consigli di Cesc a Nico. Con la capacità di Nico di farsi apprezzare e di apprezzare un ambiente come il nostro. Con la conquista della Champions League, che è stato un aspetto determinante. La volontà del giocatore è stato molto importante. Il colloquio tra Fabregas e Mourinho ha fatto la sua. Poi ci siamo seduti a negoziare con il Real Madrid, con cui abbiamo un ottimo rapporto. È stata una grande discussione e siamo arrivati alla logica conclusione di quello che voleva essere un percorso insieme. Loro hanno capito le nostre ragioni. Noi abbiamo fatto valere la volontà di Nico. E alla fine è stata una negoziazione molto stimolante e un’operazione di successo”.

"Morata esemplare fino all'ultimo. Il Como punta allo scudetto? No"

Su Morata, ceduto al Leganés: "È normale che i giocatori vengono giudicati per quanto fanno sul campo e gli attaccanti per quanto segnano, ma noi valutiamo i giocatori per quanto contribuiscono nel quotidiano, oltre quello che fanno sul campo, per quanto si spende, per quanta energia ha, per quello che dice, per come si fa seguire, per la leadership che porta in campo. Alvaro fino all’ultimo momento, anche quando sapeva di dovere andare via è stato positivo, proattivo, esemplare nei suoi comportamenti. È stato campione d’Europa due anni fa, è arrivato con la massima umiltà. Si è reso conto che le cose potevano andare meglio, ma fino all’ultimo non ha lesinato impegno e professionalità”. Infine, una risposta secca a una domanda secca: "Il Como punta allo scudetto? No”.