Chelsea, super incasso con Enzo Fernandez. Malick Fofana al Sunderland: la storia è incredibile!

Una cessione record, formalizzata a poche ore dal gong e capace di eguagliare il primato dell’affare Isak. La vendita di Enzo Fernandez al City, per 146 milioni di euro, primeggia e impreziosisce un’altra sessione clamorosa per il calciomercato inglese sul fronte degli investimenti. Il centrocampista argentino voleva fortemente i Citizens , anche in virtù del rapporto privilegiato con Maresca. Un desiderio che il club ha deciso di accontentare, arrivando all’accordo totale con il City. Xabi Alonso ha sempre mantenuto un comportamento attendista in questa fase, consapevole dell’imminente partenza dell’argentino, senza però nascondere la strategia del club: «Valutiamo ciò che è meglio per la squadra. Abbiamo bisogno che il gruppo sia concentrato», le parole del tecnico sull’esclusione di Fernandez contro il Brighton. Il Chelsea era davanti a una scelta forte, netta, e ha deciso infine di accontentare il calciatore.

La giornata di ieri è stata quindi particolarmente intensa per i Blues, divisa tra i tentativi per Manu Koné , la cessione di Fernandez e l’affare Camara con il Monaco. Quest’ultima operazione è tornata d’attualità dopo l’impossibiità degli inglesi di ingaggiare il francese della Roma, ma si è conclusa con un nulla di fatto nonostante gli accordi tra tutte le componenti.

Malick Fofana al Sunderland

Un’altra telenovela che ha tenuto tutti con il fiato sospeso è quella relativa a Malick Fofana. L’attaccante belga, trattato a lungo dalla Roma in questa sessione di mercato, è stato sospeso tutta la giornata tra il Sunderland, sua destinazione preferita, e il Crystal Palace. Parliamo di ore convulse, frenetiche, caratterizzate da tanti inserimenti, ribaltoni e cambi di programma, alcuni dei quali anche misteriosi.

Al termine di un intenso pomeriggio, alle 21 il giovane belga ha sostenuto le visite mediche con i Black Cats e subito dopo ha firmato tutti i contratti. L’annuncio sui canali social ha poi confermato la scelta: Fofana è del Sunderland. La sua volontà è stata quindi rispettata.

Rios ha invece scelto l’Arabia. Inseguito dalla Roma la passata stagione e accostato anche al Besiktas, il centrocampista colombiano ha accettato la ricca offerta dell’Al-Ittihad. Il club portoghese riceverà 3 milioni di euro per il trasferimento in prestito fino al termine della stagione. È attesa la firma. Infine, Youssef Fofana ha lasciato il Milan: ieri notte è stato comunicato il suo trasferimento al Siviglia.

