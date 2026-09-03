Mondiali 2026, effetto mercato: trasferiti 267 giocatori per oltre 3,3 miliardi. Spesa record nel calcio

La Fifa pubblica i dati internazionali su tutte le trattative: oltre 9,89 miliardi di dollari spesi nel calcio maschile. Boom anche nel femminile

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Pubblicato il 03.09.2026, 16:14

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L’effetto dei Mondiali 2026 si fa sentire anche sul calciomercato. La Fifa ha pubblicato l'International Transfer Snapshot relativo al periodo compreso tra il 1° giugno e il 2 settembre 2026, facendo emergere numeri da record sia nel calcio maschile sia in quello femminile. A colpire è soprattutto l'impatto del Mondiale sulle operazioni concluse durante la finestra estiva: 267 calciatori di 47 nazionalità che hanno partecipato al Mondiale hanno cambiato club, generando complessivamente oltre 3,3 miliardi di dollari in trasferimenti, circa 2,8 miliardi di euro.

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