Mondiali 2026, effetto mercato: trasferiti 267 giocatori per oltre 3,3 miliardi. Spesa record nel calcio

L’effetto dei Mondiali 2026 si fa sentire anche sul calciomercato. La Fifa ha pubblicato l'International Transfer Snapshot relativo al periodo compreso tra il 1° giugno e il 2 settembre 2026, facendo emergere numeri da record sia nel calcio maschile sia in quello femminile. A colpire è soprattutto l'impatto del Mondiale sulle operazioni concluse durante la finestra estiva: 267 calciatori di 47 nazionalità che hanno partecipato al Mondiale hanno cambiato club, generando complessivamente oltre 3,3 miliardi di dollari in trasferimenti, circa 2,8 miliardi di euro.