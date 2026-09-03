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Il Cagliari saluta Borrelli: l'attaccante ripartirà dalla Turchia

Ai saluti il centravanti classe 2000, che lascerà la Sardegna a titolo temporaneo: lo aspetta Caykur Rizespor

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Pubblicato il 03.09.2026, 20:42

BorrelliCagliariCalciomercato

Gennaro Borrelli è sempre più vicino al Caykur Rizespor. L'attaccante del Cagliari ripartirà dalla Turchia, trasferendosi a titolo temporaneo. Mercato turco ancora aperto, al contrario di quello italiano, con il calciatore originario di Campobasso che ha deciso di cambiare aria, complici le ultime scelte dell'area tecnica rossoblù.

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Borrelli riparte dalla Turchia

Gennaro Borrelli al Caykur Rizespor: affare in dirittura d'arrivo, con il club turco che ha raggiunto un accordo con il Cagliari. Sul classe 2000 era piombato anche il Padova di Calabro nei giorni scorsi, prima di chiudere l'acquisto di Gabriele Artistico dalla Lazio. Borrelli è atteso in Turchia nelle prossime ore: approderà in Super Lig con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.

 

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