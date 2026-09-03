Arsenal, è fatta per la cessione di Martinelli all'Al-Hilal di Simone Inzaghi: le cifre dell'affare

Definita l'operazione che porterà il fantasista brasiliano in Arabia Saudita: il giocatore saluta Arteta dopo sette anni

2 min

Pubblicato il 03.09.2026, 20:53

MartinelliArsenalAl-HilalCalciomercato

L'Arsenal saluta Gabriel Martinelli. Arrivato nel North London nel 2019, il giocatore brasiliano lascia i Gunners per sposare il progetto tecnico dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Cessione importante per la squadra di Mikel Arteta, che incasserà circa 60 milioni di sterline (70 milioni di euro) per il cartellino del giocatore

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Martinelli all'Al-Hilal, è fatta per il giocatore dell'Arsenal: le cifre dell'affare

Gabriel Martinelli ha accettato la proposta economica dell'Al-Hilal. Finisce qui l'esperienza in Premier League dell'attaccante della nazionale brasiliana, che l'anno scorso ha messo a referto 11 gol in 53 partite con la maglia dell'Arsenal, considerando tutte le competizioni. In totale, sono 62 le reti messe a segno in 278 presenze, arricchite dal titolo vinto lo scorso anno con gli uomini di Arteta e l'ultimo Community Shield contro il Chelsea. Il venticinquenne, in Saudi Pro League, troverà vecchie conoscenze del calcio europeo come l'ex Milan Théo Hernandez, il senegalese Kalidou Koulibaly e il portiere Yassine Bounou.

 

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