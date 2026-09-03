Arsenal, è fatta per la cessione di Martinelli all'Al-Hilal di Simone Inzaghi: le cifre dell'affare

Martinelli all'Al-Hilal, è fatta per il giocatore dell'Arsenal: le cifre dell'affare

Gabriel Martinelli ha accettato la proposta economica dell'Al-Hilal. Finisce qui l'esperienza in Premier League dell'attaccante della nazionale brasiliana, che l'anno scorso ha messo a referto 11 gol in 53 partite con la maglia dell'Arsenal, considerando tutte le competizioni. In totale, sono 62 le reti messe a segno in 278 presenze, arricchite dal titolo vinto lo scorso anno con gli uomini di Arteta e l'ultimo Community Shield contro il Chelsea. Il venticinquenne, in Saudi Pro League, troverà vecchie conoscenze del calcio europeo come l'ex Milan Théo Hernandez, il senegalese Kalidou Koulibaly e il portiere Yassine Bounou.