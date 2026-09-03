Genoa, ufficiale l'acquisto dello svincolato Ehizibue: tutti i dettagli

L'ex Udinese ha firmato un contratto pluriennale con il club rossoblù: sarà subito a disposizione di Daniele De Rossi

3 min

Pubblicato il 03.09.2026, 21:19

ehizibueGenoaCalciomercatoDe Rossi

Ora è ufficiale: Kingsley Ehizibue è un nuovo calciatore del Genoa. Nuovo esterno per Daniele De Rossi, che ha avuto la possibilità di pescare dal mercato degli svincolati. Il classe '95 ha vestito la maglia dell'Udinese nelle ultime quattro stagioni: con il Grifone, ha firmato un contratto pluriennale.

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Genoa, ufficiale l'acquisto di Ehizibue: tutti i dettagli

"Genoa CFC - si legge nel comunicato diffuso dalla società ligure - informa di aver completato il tesseramento dell’esterno Kingsley Ehizibue, nuovo rinforzo per l’organico della stagione 2026/27. Nato il 25 maggio del 1995 Ehizibue, nelle ultime quattro stagioni ha vestito la maglia dell’ Udinese, nell’ ultimo campionato di Serie A Enilive ha totalizzato 32 presenze con 2 gol e un minutaggio molto alto (oltre 1900′). Il giocatore ha sostenuto le visite nelle strutture di CDS – La Tua Casa della Salute, legandosi alla società con un contratto su base pluriennale. Nei prossimi giorni sosterrà i primi allenamenti con i compagni".

A margine della trattativa, andata in porto a mercato italiano chiuso, è arrivato anche il commento dello Chief of Football del Genoa, Diego Lopez: "Ehizibue porta sprint, ampio raggio di chilometraggio e conoscenza del campionato: sempre un punto a favore. Con Kingsley abbiamo definito la rosa degli esterni. Contiamo sulle sue doti atletiche e capacità di adattamento perché sia pronto, nel giro di poco, per dare il suo contributo".

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Ehizibue: "Ho voglia di mettermi in gioco"

Già corteggiato dal Genoa in passato, Ehizibue è diventato oggi un nuovo calciatore rossoblù. Queste le prime parole dell'ex Udinese a margine della firma: "Da credente è il miglior modo di invocare perdono dopo che, anni fa, mi ero tirato indietro davanti alla proposta ricevuta. Le cose cambiano ed è cambiata la mia visione. Ho voglia di mettermi in gioco e provo gioia nel sapere che difenderò i colori del Genoa. Ringrazio la società".

 

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