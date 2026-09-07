Belotti riparte dalla Serie B: visite mediche e firma con il Modena dopo l'addio al Cagliari

Andrea Belotti si prepara a diventare un nuovo calciatore del Modena . All'indomani della sconfitta interna con l'Avellino di Alessandro Nesta , arrivata nonostante una prestazione positiva dei gialli, il club emiliano sta definendo l'acquisto a parametro zero del "Gallo", reduce da un'esperienza agrodolce con la maglia del Cagliari. Attualmente svincolato , l'ex capitano del Torino è pronto a ripartire dalla Serie B.

Belotti al Modena, colpo a parametro zero per Galloppa: visite mediche e firma per l'attaccante

Belotti è atteso a Modena nella serata di oggi, lunedì 7 settembre, e nella giornata di domani si sottoporrà alle visite mediche di rito con la società del patron Rivetti. Poi, la firma sul contratto e il primo allenamento agli ordini di Daniele Galloppa, a pochi giorni dalla trasferta di Bolzano. Sabato la sfida contro il Sudtirol di Davide Possanzini. Restano da verificare le condizioni fisiche del "Gallo", reduce da una stagione fortemente condizionata dalla lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio. A inizio estate, il ragazzo aveva anche trovato un principio di intesa con il Cagliari per il rinnovo del contratto, salvo poi separarsi dal club sardo dopo un supplemento di visite mediche. Tempi di recupero più lunghi del previsto e accordo saltato. Ora, una nuova chance in Serie B, palcoscenico che non calca dalla stagione 2013/14, quando era una giovane promessa del Palermo.