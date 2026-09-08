Clamoroso dalla Spagna: "James Rodriguez vicinissimo all'Avellino"

L'indiscrezione rilanciata dal quotidiano Marca fa impazzire il web e i tifosi biancoverdi: c'è già stato un contatto con Nesta

2 min

Pubblicato il 08.09.2026, 12:39

james rodriguezavellinoCalciomercatoNestaSerie B

James Rodríguez potrebbe presto vivere una nuova avventura nel calcio europeo. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, infatti, il fantasista colombiano sarebbe vicino all’Avellino di Alessandro Nesta. La trattativa è reale ma difficile: il club irpino, che milita in Serie B, ci sta pensando. L’ex Real Madrid è attualmente svincolato dopo l'esperienza in MLS con la maglia del Montreal Impact.

Dalla Spagna: James Rodriguez vicinissimo all'Avellino

Secondo le indiscrezioni riportate da Marca, la trattativa tra James Rodríguez e l’Avellino sarebbe in fase avanzata. Il giocatore avrebbe già avuto un contatto diretto con Alessandro Nesta, allenatore della formazione biancoverde. Restano da definire, però, gli aspetti economici dell’accordo, con i lupi che investirebbero sull'ingaggio (oneroso) e non sul cartellino del ragazzo. L'eventuale trasferimento dell'iconico capitano della nazionale colombiana rappresenterebbe un’operazione di grande richiamo per la Serie B e per l'Avellino, oggi al quinto posto in classifica con 6 punti all'attivo dopo tre giornate di campionato.

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