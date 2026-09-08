Clamoroso dalla Spagna: "James Rodriguez vicinissimo all'Avellino"
James Rodríguez potrebbe presto vivere una nuova avventura nel calcio europeo. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, infatti, il fantasista colombiano sarebbe vicino all’Avellino di Alessandro Nesta. La trattativa è reale ma difficile: il club irpino, che milita in Serie B, ci sta pensando. L’ex Real Madrid è attualmente svincolato dopo l'esperienza in MLS con la maglia del Montreal Impact.
Dalla Spagna: James Rodriguez vicinissimo all'Avellino
Secondo le indiscrezioni riportate da Marca, la trattativa tra James Rodríguez e l’Avellino sarebbe in fase avanzata. Il giocatore avrebbe già avuto un contatto diretto con Alessandro Nesta, allenatore della formazione biancoverde. Restano da definire, però, gli aspetti economici dell’accordo, con i lupi che investirebbero sull'ingaggio (oneroso) e non sul cartellino del ragazzo. L'eventuale trasferimento dell'iconico capitano della nazionale colombiana rappresenterebbe un’operazione di grande richiamo per la Serie B e per l'Avellino, oggi al quinto posto in classifica con 6 punti all'attivo dopo tre giornate di campionato.
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