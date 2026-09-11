Icardi, non solo Lazio. Quattro offerte sul tavolo: il Parma tenta il colpo
Mauro Icardi è pronto a rimettersi in gioco. A due mesi dall’addio al Galatasaray, l’attaccante è ancora senza squadra ma non senza pretendenti. Sul tavolo ci sarebbero diverse proposte, con Italia e Grecia in prima fila per diventare la prossima tappa della sua carriera. Una decisione importante anche fuori dal campo: al suo fianco ci saranno China Suarez e i suoi figli Rufina, Magnolia e Amancio, pronti a trasferirsi nel Paese scelto dall’argentino. La situazione contrattuale permette a Icardi di prendersi il tempo necessario. Essendo svincolato, l'argentino può infatti accordarsi con una nuova società senza dover attendere la riapertura del mercato. E dopo un’esperienza al Galatasaray chiusa con 77 gol in 134 presenze, 25 assist e sei trofei, Maurito vuole scegliere con attenzione il progetto da cui ripartire.
Icardi, Olympiacos e PAOK lo vogliono in Grecia
Secondo quanto riferito dal giornalista argentino Gustavo Méndez, Olympiacos e PAOK Salonicco sarebbero le due piste greche per il futuro dell'attaccante. La prima rappresenterebbe un'opzione particolarmente interessante anche dal punto di vista sportivo: l'Olympiacos è una delle società più prestigiose del Paese e punta a essere protagonista anche nelle competizioni europee. Il club avrebbe già fatto arrivare una proposta all'entourage del giocatore. Ma sulle tracce di Icardi ci sarebbe anche il PAOK, altra società con disponibilità economiche e una rosa competitiva. Due possibilità che l'ex marito di Wanda Nara starebbe prendendo seriamente in considerazione mentre valuta quale progetto possa garantirgli continuità. A quanto pare il punto centrale non sarebbe solo l'ingaggio. Il suo agente Letterio Pino ha spiegato come la priorità sia individuare una soluzione tecnicamente convincente e sufficientemente stabile: l'obiettivo è quello di trovare una squadra nella quale Icardi possa fermarsi per due o tre stagioni.
Lazio e Parma, anche l'Italia nel futuro di Icardi
La suggestione più affascinante porta però inevitabilmente all'Italia, il Paese in cui Icardi si è imposto nel grande calcio con le maglie di Sampdoria e Inter. Lazio e Parma sarebbero le due società indicate tra quelle interessate al centravanti. La pista biancoceleste sarebbe stata anche quella più avanzata. Secondo le indiscrezioni, la Lazio avrebbe inizialmente messo sul tavolo 2,5 milioni di euro per una stagione, migliorando successivamente la proposta con un biennale da circa 3 milioni all'anno. I colloqui con il direttore sportivo Angelo Fabiani sarebbero stati positivi, ma l'entourage di Icardi avrebbe poi deciso di congelare momentaneamente la trattativa per valutare tutte le alternative. Resterebbe sullo sfondo anche il Parma, alla ricerca di rinforzi per aumentare il peso offensivo della squadra. Nelle ultime settimane il nome dell'argentino sarebbe inoltre finito sul taccuino dell'Elche, mentre in precedenza erano emersi interessamenti dell'Atlético Mineiro e dell'Everton.
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