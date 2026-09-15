Sassuolo, nessun dubbio sul desiderio di Matic: in estate si era parlato della Juve

Nemanja Matic contro la Juventus è stato il migliore del Sassuolo insieme a Sebastiano Esposito. Il serbo ha dettato i ritmi a centrocampo, illuminando la scena grazie alle sue giocate precise, puntuali e intelligenti: ha firmato l'assist per il gol dell'ex Cagliari e ha dominato la sua zona di competenza, dove i suoi rivali di reparto sono apparsi sempre in difficoltà. Con Aquilani, poi, è nato subito il feeling tanto che il tecnico romano gli ha rivolto dei complimenti al termine della vittoria contro la squadra di Spalletti, elogiando le sue qualità umane e professionali.