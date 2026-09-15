Sassuolo, nessun dubbio sul desiderio di Matic: in estate si era parlato della Juve
Nemanja Matic contro la Juventus è stato il migliore del Sassuolo insieme a Sebastiano Esposito. Il serbo ha dettato i ritmi a centrocampo, illuminando la scena grazie alle sue giocate precise, puntuali e intelligenti: ha firmato l'assist per il gol dell'ex Cagliari e ha dominato la sua zona di competenza, dove i suoi rivali di reparto sono apparsi sempre in difficoltà. Con Aquilani, poi, è nato subito il feeling tanto che il tecnico romano gli ha rivolto dei complimenti al termine della vittoria contro la squadra di Spalletti, elogiando le sue qualità umane e professionali.
Matic, fedeltà al Sassuolo
In estate si era parlato anche di un interesse dei bianconeri per Matic, ma non risultano trattative con la Vecchia Signora o altri club italiani. La volontà dell'ex Roma è sempre stata infatti molto chiara. Si trova molto bene a Sassuolo con la sua famiglia e, anche per motivi ambientali, non ha mai espresso il desiderio di cambiare. La stessa società neroverde se lo tiene stretto e la prova contro la Juve è solo l'ultima conferma dell'importanza di Matic per il tecnico Aquilani e lo spogliatoio.
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