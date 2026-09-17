Il Real Madrid vuole strappare il baby fenomeno JJ Gabriel al Manchester United    

Tutti in fila, con il Real Madrid in pole position come riporta la BBC. L'oggetto del desiderio si chiama JJ Gabriel, 15enne enfant prodige del Manchester United , che nei giorni scorsi ha comunicato ai Red Devils la sua decisione di svincolarsi come prevede la normativa a fine stagione (non ha un contratto vero e proprio). Per interrompere il legame è necessario il consenso unanime di società, giocatore e genitore: qualora una delle tre parti non fosse d’accordo, spetterà alla Premier League esaminare e decidere sulla richiesta. Il ragazzino è considerato un predestinato, il più forte d'Europa: segna a raffica anche se gioca con i più grandi. Non a caso ha realizzato 26 gol in 29 presenze con l'Under 18 prima di essere eletto il migliore dello scorso campionato.

JJ Gabriel nella lista dei desideri delle big d'Europa

Adesso però il Manchester United si trova con un grosso problema da risolvere. Il Real sarebbe pronto a tesserarlo subito per il Castilla, la seconda squadra che gioca nella terza divisione spagnola. Gabriel, 16 anni il prossimo 6 ottobre, avrebbe maturato la sua decisione a causa delle promesse che lo United non avrebbe mantenuto sul percorso che lo avrebbe dovuto portare in prima squadra. La scorsa settimana, per esempio, ha giocato in Youth League (tripletta) e non in Champions: è troppo piccolo per stare nella lista B e non fa parte della lista A. Dalle parti dell'Old Trafford, comunque, non hanno ancora rinunciato all'idea di trattenerlo e ribattono che lo avrebbero fatto debuttare ieri sera in EFL Cup - sarebbe diventato il più giovane esordiente nella storia del club - dopo che Carrick gli aveva regalato i primi minuti nel pre-campionato, contro l'Atletico Madrid. Intanto il Real Madrid si è mosso, così come le altre big d'Europa, come il Psg, il Barcellona e il Bayern Monaco. JJ Gabriel è nella lista dei desideri delle migliori squadre del mondo.