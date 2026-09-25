Calciomercato invernale già a fine dicembre: ok dalla Figc, si attende la decisione della FIFA

Il calciomercato invernale potrebbe partire con qualche giorno di anticipo. Il Consiglio federale della FIGC ha infatti approvato la modifica della data di apertura della seconda finestra trasferimenti della stagione 2026/27, fissandola al 28 dicembre 2026 anziché al tradizionale 1°gennaio. La decisione è arrivata su richiesta della Lega Serie A, alla quale hanno aderito anche Lega B e Lega Pro. Il nuovo calendario, tuttavia, non è ancora definitivo: per rendere effettiva la modifica sarà necessario attendere il parere favorevole della FIFA.