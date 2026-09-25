Calciomercato invernale già a fine dicembre: ok dalla Figc, si attende la decisione della FIFA
Il Consiglio federale ha dato il via libera all’anticipo dell’apertura della sessione al 28 dicembre 2026
Il calciomercato invernale potrebbe partire con qualche giorno di anticipo. Il Consiglio federale della FIGC ha infatti approvato la modifica della data di apertura della seconda finestra trasferimenti della stagione 2026/27, fissandola al 28 dicembre 2026 anziché al tradizionale 1°gennaio. La decisione è arrivata su richiesta della Lega Serie A, alla quale hanno aderito anche Lega B e Lega Pro. Il nuovo calendario, tuttavia, non è ancora definitivo: per rendere effettiva la modifica sarà necessario attendere il parere favorevole della FIFA.
Mercato dal 28 dicembre: manca l’ultimo via libera
Se arriverà l’ok della FIFA, dunque, i club italiani potranno iniziare ufficialmente le operazioni della sessione invernale già negli ultimi giorni del 2026. Un anticipo di quattro giorni che permetterebbe alle società di muoversi sul mercato prima dell'inizio del nuovo anno. Nel corso del Consiglio federale sono state approvate anche altre novità. Su richiesta della Lega Nazionale Dilettanti, è stata estesa alla Serie D l’applicazione dell’articolo 52, comma 10, delle NOIF, relativo alle richieste delle città che non riescono a iscrivere il proprio club di riferimento. Via libera, infine, anche al nuovo regolamento del Club Italia, che prevede l’introduzione delle figure del direttore tecnico federale e del coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS