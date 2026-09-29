City colpevole: cosa succede ai calciatori nel mirino dei club italiani

La notizia lanciata da The Athletic è stata confermata anche ufficialmente. La commissione indipendente incaricata dalla Premier League ha ritenuto colpevole il Manchester City "di tutte le accuse relative a gravi violazioni delle norme finanziarie della Premier League in un periodo di nove stagioni, e della maggior parte delle accuse relative alla mancata collaborazione con l'indagine della Lega".

L'annuncio rappresenta un vero e proprio tsunami per il campionato inglese. I Citizens si sono dichiarati innocenti e ricorreranno in appello ma adesso, inevitabilmente, questa comunicazione avrà anche un impatto sul calciomercato e sugli altri club, pronti a fare ricorso. Resta quindi da capire come i calciatori del City reagiranno a questa notizia.