City colpevole: cosa succede ai calciatori nel mirino dei club italiani
La notizia lanciata da The Athletic è stata confermata anche ufficialmente. La commissione indipendente incaricata dalla Premier League ha ritenuto colpevole il Manchester City "di tutte le accuse relative a gravi violazioni delle norme finanziarie della Premier League in un periodo di nove stagioni, e della maggior parte delle accuse relative alla mancata collaborazione con l'indagine della Lega".
L'annuncio rappresenta un vero e proprio tsunami per il campionato inglese. I Citizens si sono dichiarati innocenti e ricorreranno in appello ma adesso, inevitabilmente, questa comunicazione avrà anche un impatto sul calciomercato e sugli altri club, pronti a fare ricorso. Resta quindi da capire come i calciatori del City reagiranno a questa notizia.
La Juve anche in estate aveva sondato Ait-Nouri
Ricordiamo che, solo la scorsa estate, sono stati spesi quasi 400 milioni solo per tre giocatori: Bouaddi (100 milioni), Anderson (135 milioni) ed Enzo Fernandez (145 milioni). Il primo era stato seguito nel 2025 dal Milan, ma piaceva anche l'anno prima, quando in panchina c'era Fonseca. Il Mondiale ha fatto però letteralmente schizzare il prezzo del centrocampista marocchino, rendendolo inaccessibile per le società della A, anche a causa delle sue richieste di ingaggio. L'ex Inter Mateo Kovacic è invece in scadenza e resta un nome da seguire per le società di A. Un altro obiettivo alla portata è il terzino francese Ait-Nouri, naturalizzato algerino. Il classe 2001 è stato seguito dalla Juve la scorsa estate e si conferma un nome da seguire per gennaio, insieme agli altri profili stranieri presenti sul taccuino dei dirigenti della Signora.
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