Chris Smalling è un nuovo giocatore del Porto . L'ex Roma, conclusa l'esperienza biennale in Arabia Saudita con l'Al-Fayha, si è accordato da svincolato con la squadra allenata da Francesco Farioli. A 36 anni, dunque, il centrale inglese è pronto a una nuova avventura nel calcio europeo. Stando a quanto riportato dai media portoghesi, si tratterebbe di un contratto fino a giugno con opzione per un'ulteriore stagione. Il suo arrivo permetterà a Farioli di avere una soluzione in più in difesa visti i persistenti problemi di Nehuen Perez.

L'ex Roma e United Smalling al Porto

In giallorosso, alla Roma, Smalling ha giocato dal 2014 al 2019 sommando 155 partite e 10 gol. Prima di approdare nella Capitale, l'inglese ha vestito la maglia del Manchester United, con cui ha collezionato 323 presenze. In nazionale invece ha giocato 31 partite, partecipando ai Mondiali del 2014 e agli Europei del 2016.