Corvino: "Toni all'Inter era fatta, saltò perché..."

Pantaleo Corvino osserva tutti dall'esterno e lo fa dopo aver chiuso la sua lunga esperienza alla guida dell'area tecnica del Lecce. In attesa del mercato di gennaio, è tempo di fare le carte al calcio italiano e a quanto successo nell'ultima due giorni di Champions League, segnata dalle quattro sconfitte incassate da Inter, Napoli, Como e Roma. Poi, tra passato e presente, vengono fuori retroscena interessanti, tra acquisti di cui va profondamente orgoglioso e altri clamorosamente sfumati.

Corvino rivela: "Per Toni all'Inter mancava solo la firma della Fiorentina, poi Calciopoli..." Tra i più grandi trasferimenti mancati dell'era Corvino c'è senza dubbio quello di Luca Toni dalla Fiorentina all'Inter. A rivelarlo è stato lo stesso dirigente salentino, protagonista dell'intervista concessa al podcast "Scacchiere nerazzurro", format de L'Interista: "A memoria, tra le trattative che ho fatto non uscita sui giornali è il passaggio per 25 milioni di euro con moduli già fatti per la cessione di Luca Toni all'Inter. Mancava solo la firma della Fiorentina, perché con Lele Oriali avevamo già il bollo firmato dell'Inter per 25 milioni di euro. Poi scoppiò Calciopoli e la famiglia Della Valle decise di non apporre la firma in quella stessa giornata. Con noi Toni era stato Scarpa d'Oro e quella era un'operazione molto importante che non andrò a buon fine".