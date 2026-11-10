Dalla Germania: il Bayern Monaco pensa a Karius dopo l'infortunio di Neuer

Bayern Monaco su Karius per sostituire Neuer?

Coe riportato da Sky Germania, le sue prestazioni avrebbero attirato l'attenzione dei campioni tedeschi, alla ricerca di un rinforzo tra i pali dopo il nuovo stop di Manuel Neuer. Il quarantenne si è infatti infortunato nuovamente nella partita contro il Mainz, nella quale aveva stabilito il record di anzianità a 40 anni e 225 giorni. Karius potrebbe rappresentare un'alternativa, accanto a Jonas Urbig. Un rilancio inatteso per l'ex Liverpool, la cui carriera sembrava essersi fermata dopo la disastrosa finale di Champions persa nel 2018 contro il Real Madrid. Tra il 2020 e il 2024 aveva raccolto appena cinque presenze ufficiali e, alla fine del 2024, aveva persino preso in considerazione l'idea di ritirarsi.