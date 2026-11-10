Dalla Germania: il Bayern Monaco pensa a Karius dopo l'infortunio di Neuer
Dalla finale di Champions League del 2018 da dimenticare con il Liverpool a una possibile occasione con il Bayern Monaco. La parabola di Loris Karius potrebbe vivere un nuovo capitolo proprio in Germania, dove il portiere ha ritrovato continuità e considerazione grazie allo Schalke 04.
Bayern Monaco su Karius per sostituire Neuer?
Coe riportato da Sky Germania, le sue prestazioni avrebbero attirato l'attenzione dei campioni tedeschi, alla ricerca di un rinforzo tra i pali dopo il nuovo stop di Manuel Neuer. Il quarantenne si è infatti infortunato nuovamente nella partita contro il Mainz, nella quale aveva stabilito il record di anzianità a 40 anni e 225 giorni. Karius potrebbe rappresentare un'alternativa, accanto a Jonas Urbig. Un rilancio inatteso per l'ex Liverpool, la cui carriera sembrava essersi fermata dopo la disastrosa finale di Champions persa nel 2018 contro il Real Madrid. Tra il 2020 e il 2024 aveva raccolto appena cinque presenze ufficiali e, alla fine del 2024, aveva persino preso in considerazione l'idea di ritirarsi.
Uno scontro da ko con Gosens
Nel frattempo, domenica è arrivato anche un incidente di gioco nella sfida contro l'Hoffenheim, persa 2-1. Il compagno Robin Gosens, ex Atalanta, Inter e Fiorentina, ha colpito involontariamente Karius al volto con i tacchetti mentre cercava di allontanare il pallone. Entrambi hanno dovuto lasciare il campo. Il portiere, marito di Diletta Leotta e padre di due figlie, ha comunque rassicurato tutti sui social pubblicando una foto delle ferite, apparentemente superficiali.
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