Perché l'ipotesi Guardiola ct degli Usa è complicatissima: il precedente con l'Italia e quei colloqui in passato con Klopp...

Torniamo un attimo indietro di quattro mesi. Siamo a luglio e in Italia il caldo comincia a fondere anche l'asfalto. Il mondo del calcio è stavolto: al vertice è arrivato Giovanni Malagò con Paolo Maldini e Leonardo in ruoli di dirigenti apicali. La notizia arriva all'improvviso e scuote per giorni le redazioni del nostro paese (e non solo): Pep Guardiola sarebbe stato contattato per diventare il nuovo ct azzurro. A raccontare i retroscena dell'incontro con l'ex tecnico del City sono stati proprio Leonardo e Maldini . Non se ne fece nulla e, onestamente, in pochi ci avevano creduto. "Grazie, ma no", la risposta di Pep, intenzionato a godersi un anno sabbatico da dedicare alla famiglia e a se stesso.

Il fantasma di Guardiola però continua ad aleggiare nel calcio e ora la tentazione scavalla il nostro continente per arrivare negli States. Secondo The Athletic sarebbe proprio Pep uno dei principali candidati per sostituire Mauricio Pochettino , pronto ad approdare al Manchester United al posto dell'esonerato Carrick. Un contorto giro di panchine che potrebbe riportare l'allenatore spagnolo dei record in pista prima del previsto. Ma c'è una grande incognita : non è assolutamente detto che Guardiola alla fine voglia tornare ad allenare a stretto giro.

Le parole di Guardiola sugli Usa

Il nome di Pep - tre Champions, sei Premier, tre Liga e tre Bundesliga in bacheca - è stato fatto internamente per ricoprire diversi ruoli interni alla Federazione, non per forza quello di commissario tecnico. Guardiola ha avuto in passato dei dialoghi con la Federazione calcistica statunitense ed è da tempo attratto dalla prospettiva di lavorare in America. Dopo aver lasciato il Barcellona nel 2012 ha vissuto a New York con la sua famiglia durante il suo anno sabbatico, godendosi un relativo anonimato in un lussuoso appartamento vicino a Central Park. "Gli Stati Uniti sono un paese affascinante, dove si può costruire un progetto a lungo termine e portare la nazionale a livelli molto alti", disse Guardiola quando Pochettino divenne ct. Il corteggiamento da parte della US Soccer nei confronti di Guardiola risale a molti anni fa. Secondo alcune fonti, l'ex presidente della Federazione calcistica statunitense, Sunil Gulati, mantiene un ottimo rapporto con Guardiola e avrebbe suggerito per primo a quest'ultimo, anni fa, la possibilità di allenare un giorno la nazionale. Prima dell'arrivo di Pochetinno, la Federazione statunitense sondò le disponibilità di Guardiola e Jurgen Klopp senza raggiungere però un accordo.

Il fattore tempo è dalla parte degli Usa

Il fattore tempo è dalla parte della Us Soccer: i prossimi impegni della Nazionale, infatti, saranno tra quattro mesi dopo la sfida che li aspetta ora contro Haiti. 120 giorni per avviare la ricerca e reclutare un candidato di alto livello. In teoria, quindi, Guardiola potrebbe avere ancora qualche mese di pausa prima di tornare ad allenare gli Usa a marzo. Un'ipotesi remota ma che fa sognare tutta l'America.