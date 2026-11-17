"Spero di passare tutta la mia vita al Real Madrid , per essere sempre d'aiuto al club e ai miei compagni". Così Endrick in zona mista al termine dell' amichevole tra il Brasile e Singapore, vinta dalla nazionale verdeoro con il finale di 7-0 . Nell'occasione l'attaccante dei Blancos ha realizzato il gol del momentaneo 4-0. A chiudere il tabellino una tripletta di Vinicius , una rete di Estêvão , una di Rayan e un'autorete di Raoul Suhaimi .

Endrick dopo Singapore-Brasile: "Giocare di più? Il mio minutaggio lo decide Mourinho"

Interpellato sulle voci di mercato a lui relative, Endrick ha inoltre sottolineato: "Giocare di più? Credo che sia una decisione di Mourinho, no? Il mio minutaggio lo decide Mourinho. Sono sempre pronto ad aiutare il Real Madrid. Io sono al Real Madrid, che è il più grande e miglior club al mondo".